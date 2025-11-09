Příští iPhony dostanou lepší selfie kameru. Nejzajímavější bude u ohebného modelu

- Apple plánuje zvednout u příštích iPhonů rozlišení selfie kamerky
- Ohebný iPhone má dokonce dostat selfie kamerku schovanou přímo do displeje
Od představení letošních iPhonů uplynuly teprve dva měsíce, a už se začíná hovořit o jejich nástupcích. Apple plánuje příští rok na podzim představit čtyři modely, avšak jejich složení se bude od toho letošního lišit – vůbec poprvé se nedočkáme základního modelu, namísto něj Apple představí svůj první skládací telefon. Základní iPhone 18 má být představen společně s odlehčeným iPhonem 18e až na jaře roku 2027.
Zbrusu nová selfie kamerka
O příštích iPhonech koluje internetem spousta informací, byť stále se pohybujeme v rovině prvních spekulací. Dosud „víme“, že základní iPhony si polepší v kapacitě RAM, iPhone Air dostane širokoúhlou kamerku a vybavenější modely Pro a Pro Max se mohou těšit na odvážnější barvy a menší výřez displeje.
Podle nejnovějšího reportu JP Morgan se budou všechny příští podzimní iPhony pyšnit zbrusu novou selfie kamerkou s rozlišením 24 megapixelů, což je mírný skok oproti současným 18 megapixelům. Stejně jako u letošních modelů Apple údajně nasadí čtvercový snímač, který umí plynule přepínat mezi režimem na výšku a na šířku nezávisle na skutečné orientaci telefonu.
Co se týče nejlevnějších iPhonů 17e a 18e, zde má zůstat všechno při starém – oba telefony si údajně ponechají stávající 12Mpx selfie kamerku.
Schová Apple selfie kameru pod displej?
Nový 24Mpx snímač má dostat i chystaný ohebný iPhone, u něho ale Apple údajně chystá ještě jednu speciální libůstku – v jeho případě má být selfie kamerka integrovaná přímo do vnitřního ohebného displeje. Ve světě Androidu se pár smartphonů s poddisplejovou selfie kamerkou objevilo, avšak prozatím se tato technologie příliš neosvědčila – snímky mají nízké rozlišení, postrádají detaily a často vypadají, jako by byly pořízeny v mlze.
V případě ohebného iPhonu bude zřejmě vnitřní selfie kamerka pouze doplňková a bude sloužit především k videohovorům. K pořizování autoportrétů má sloužit klasická selfie kamerka ve vnější obrazovce, kterou překvapivě nedoprovodí tradiční True Depth systém s funkci Face ID – Apple údajně u své skládačky nasadí čtečku otisků prstů zabudovanou do zamykacího tlačítka.