TOPlist

Příští iPhony dostanou lepší selfie kameru. Nejzajímavější bude u ohebného modelu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 9. 11. 20:15
0
iPhone 17 má výrazně vylepšenou selfie kameru
  • Apple plánuje zvednout u příštích iPhonů rozlišení selfie kamerky
  • Ohebný iPhone má dokonce dostat selfie kamerku schovanou přímo do displeje

Od představení letošních iPhonů uplynuly teprve dva měsíce, a už se začíná hovořit o jejich nástupcích. Apple plánuje příští rok na podzim představit čtyři modely, avšak jejich složení se bude od toho letošního lišit – vůbec poprvé se nedočkáme základního modelu, namísto něj Apple představí svůj první skládací telefon. Základní iPhone 18 má být představen společně s odlehčeným iPhonem 18e až na jaře roku 2027.

Zbrusu nová selfie kamerka

O příštích iPhonech koluje internetem spousta informací, byť stále se pohybujeme v rovině prvních spekulací. Dosud „víme“, že základní iPhony si polepší v kapacitě RAM, iPhone Air dostane širokoúhlou kamerku a vybavenější modely Pro a Pro Max se mohou těšit na odvážnější barvy a menší výřez displeje.

Trojice nových barev pro iPhone 18 Pro/Max
Trojice spekulovaných nových barev pro iPhone 18 Pro/Max

Podle nejnovějšího reportu JP Morgan se budou všechny příští podzimní iPhony pyšnit zbrusu novou selfie kamerkou s rozlišením 24 megapixelů, což je mírný skok oproti současným 18 megapixelům. Stejně jako u letošních modelů Apple údajně nasadí čtvercový snímač, který umí plynule přepínat mezi režimem na výšku a na šířku nezávisle na skutečné orientaci telefonu.

Chytrý telefon Apple iPhone 17

Co se týče nejlevnějších iPhonů 17e a 18e, zde má zůstat všechno při starém – oba telefony si údajně ponechají stávající 12Mpx selfie kamerku.

Schová Apple selfie kameru pod displej?

Nový 24Mpx snímač má dostat i chystaný ohebný iPhone, u něho ale Apple údajně chystá ještě jednu speciální libůstku – v jeho případě má být selfie kamerka integrovaná přímo do vnitřního ohebného displeje. Ve světě Androidu se pár smartphonů s poddisplejovou selfie kamerkou objevilo, avšak prozatím se tato technologie příliš neosvědčila – snímky mají nízké rozlišení, postrádají detaily a často vypadají, jako by byly pořízeny v mlze.

V případě ohebného iPhonu bude zřejmě vnitřní selfie kamerka pouze doplňková a bude sloužit především k videohovorům. K pořizování autoportrétů má sloužit klasická selfie kamerka ve vnější obrazovce, kterou překvapivě nedoprovodí tradiční True Depth systém s funkci Face ID – Apple údajně u své skládačky nasadí čtečku otisků prstů zabudovanou do zamykacího tlačítka.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Apple Watch Series 11 na ruce redaktora
Apple Watch Series 11 recenze: lepší výdrž baterie i citlivost na signál
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma | Jakub Fišer J. Fišer 19:00
0
Data Festival VŠE 2025 sklidil data i pozornost návštěvníků
Data Festival VŠE 2025 sklidil data i pozornost návštěvníků
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 15:15
0
Xiaomi Powerbanka
Xiaomi uvádí na trh skvělou magnetickou powerbanku. Má větší kapacitu než ta od Applu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
0
Kroužky aktivity Apple Watch
Nezapnuli jste si aktivitu na Apple Watch? Díky této funkci o své kroužky nepřijdete
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 8:00
0

Kapitoly článku