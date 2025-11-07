TOPlist

Příští iPhone Air zřejmě odstraní největší slabinu letošního modelu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 11. 10:30
0
Nejtenčí iPhone Air
  • Druhá generace iPhonu Air údajně dostane širokoúhlou kamerku
  • Apple prý bude chtít sjednotit designový jazyk s chystaným skládacím iPhonem
  • Pokud se tato změna potvrdí, budou muset inženýři u druhého iPhonu Air kompletně přeskládat rozmístění komponent

Tenký iPhone Air zřejmě není takovým hitem, jak si Apple představoval – podle dostupných informací kalifornský gigant kvůli malému zájmu výrazně zpomaluje výrobu a bude rád, když vyprodá skladové zásoby. Přesto v Cupertinu nad super tenkými smartphony (zatím) nelámou hůl a intenzivně pracují na nadcházející generaci. Ta by podle informátora Digital Chat Station mohla přinést úpravy, které by mohly příští žiletku učinit atraktivnější pro širší masu uživatelů.

iPhone Air 2 se dvěma fotoaparáty?

Letošní iPhone Air dělá kvůli tenkému tělu bolestivé kompromisy hned na několika frontách – má omezenou kapacitu baterie, jeden reproduktor a pouze jeden fotoaparát na zádech. Minimálně s posledním bodem se ale zřejmě Apple pokusí něco udělat.

Takto by mohl vypadat iPhone Air 2
Takto by mohl vypadat iPhone Air 2

Informátor Digital Chat Station tvrdí, že Apple zvažuje vybavit příští iPhone Air dvěma fotoaparáty – současnou 48Mpx Fusion kameru by měl doplnit širokoúhlý fotoaparát se stejným rozlišením. Telefon by si měl zachovat současný design, tudíž by se měla širokoúhlá kamerka vejít do širokého vystouplého ostrůvku v horní části zad. Apple by se tak vrátil k horizontálnímu osazení čoček fotoaparátu, ke kterému přistoupil naposledy v roce 2017 u iPhonu 8 Plus.

Doplnění sekundární kamery bude pro inženýry Applu poměrně velký oříšek – je totiž limitován vnitřním prostorem, který u současného modelu patří prakticky celý akumulátoru. Základní deska a všechny důležité komponenty jsou situovány do horní části, kde tak logicky není pro osazení druhého fotoaparátu prostor.

Takto vypadá současný iPhone Air uvnitř
Takto vypadá současný iPhone Air uvnitř

Apple by tak musel veškeré komponenty přeskládat, možná dokonce zmenšit prostor pro baterii. Aby nemusel zmenšovat její už tak malou kapacitu, mohl by sáhnout po křemíkovo-uhlíkovém článku s vyšší energetickou hustotou – o tomto se ale zatím ani nespekuluje.

Apple přemýšlí o doplnění sekundárního fotoaparátu nejen kvůli rozšíření schopností iPhonu Air, ale také z důvodu sjednocení designového jazyka s připravovaným ohebným iPhonem – u něj prý bude použité stejné rozvržení kamer. Oba telefony mají být představeny příští rok v září společně s modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max, základní iPhone 18 má být společně s odlehčeným iPhonem 18e odhalen až na jaře roku 2027.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Kapitoly článku