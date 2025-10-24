Další rána pro iPhone Air. Apple kvůli malému zájmu výrazně omezuje produkci

- Nejtenčí iPhone v historii je ve větších problémech, než jsme čekali
- Apple podle posledních informací radikálně omezuje výrobu
- Mezi uživateli není o tenký Air prakticky žádný zájem
Z nově představených iPhonů z minulého měsíce je tím nejzajímavějším bezesporu iPhone Air. Ten se může pyšnit velmi nízkou tloušťkou a zároveň překvapivou odolností, přičemž Apple chtěl tímto modelem ukázat, že stále ještě umí vyrábět zajímavá zařízení, a zároveň doufal, že by Air mohl nahradit neúspěšný model Plus. Jak to ale podle všeho vypadá, ani tentokrát se gigantu z Cupertina nepodařilo prorazit, alespoň podle informací Nikkei Asia.
iPhone Air táhne méně, než se očekávalo
O tom, že je o iPhone Air ze všech novinek nejmenší zájem, jsme psali už několikrát. Tu a tam se objevily zprávy, že například v Číně je o Air velký zájem, nicméně celosvětově to patrně nebude žádný velký hit. Magazín Nikkei Asia tvrdí, že se dozvěděl o významném snížení výroby iPhone Air motivovaném slabším zájmem spotřebitelů, přičemž omezení se takřka blíží ukončení výroby. Navzdory raným zprávám o vyprodání iPhonu Air během několika hodin po uvedení na trh v Číně byl celkový ohlas zjevně vlažný.
V kombinaci se slabou poptávkou na jiných trzích došlo k výraznému poklesu prodejních prognóz. Ačkoli Nikkei odmítl zveřejnit celý rozsah snížení výroby nebo jména dodavatelů, kterých se to týká, uvádí, že změny budou patrné v dodavatelském řetězci Applu v nadcházejících měsících. Gigant z Cupertina tak pro příští rok bude muset opět řešit, jaká bude podoba čtvrtého iPhonu v jeho portfoliu – předchozí pokusy s modely mini a Plus se také nesetkaly u zákazníků s úspěchem, a je tak možné, že jeho místo zaujme očekávaná skládačka.
Nový průzkum pro investory od KeyBanc Capital Markets odhaluje, že „prakticky neexistuje poptávka po modelu iPhone Air a ochota zaplatit za skládací telefon je omezená“. Poptávka po ostatních modelech řady iPhone 17 je údajně normální, ale umírněná, přičemž se „nadále posouvá směrem k modelům Pro a Pro Max“. Velký vliv na prodeje nových iPhonů také nemá, alespoň prozatím, chybějící konkurenceschopná umělá inteligence.