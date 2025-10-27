iPhone 18: Apple konečně přidá víc RAM i do levnějších modelů

- Apple u iPhonu 18 údajně navýší kapacitu RAM na 12 GB
- Hlavním důvodem je čím dál hladovější umělá inteligence
- iPhone 18 bude pravděpodobně představen až v roce 2027
Apple se u iPhonů nikdy nechlubil kapacitou operační paměti, patrně proto, aby v konkurenci telefonů s Androidem nevypadaly jako chudí příbuzní. iPhone 13 z roku 2021 měl například pouhé 4 GB operační paměti, zatímco smartphone Xiaomi Mi 11 ze stejného roku se pyšnil dvojnásobkem až trojnásobkem (podle varianty). V posledních generacích si iPhony (především kvůli hladové umělé inteligenci) v kapacitě RAM řádně polepšily a v navyšování kapacit Apple hodlá pokračovat i nadále.
iPhone 18: v základu 12 GB RAM
Minimální kapacita RAM pro provozování balíku funkcí Apple Intelligence činí 8 GB RAM, toto minimum splňují všechny jablečné telefony představené po roce 2024. U většiny letošních podzimních modelů Apple navýšil kapacitu na 12 GB, stranou zůstal pouze základní iPhone 17, který si ponechal původní kapacitu 8 GB. V příštím roce má ale základní iPhone 18 své zbývající sourozence dorovnat.
Podle jihokorejského serveru The Bell údajně Apple u iPhonu 18 navýší paměť na 12 GB, a to právě z důvodu zvýšených nároků na provozování lokální umělé inteligence. Apple si prý v dodavatelském řetězci již zajistil navýšení dodávek LPDDR5X pamětí – hlavním dodavatelem 12GB modulů se má stát korejská společnost Samsung, kvůli diverzifikaci dodávek ale Apple údajně jedná i s firmami SK Hynix a Micron.
Samsung nabízí své paměťové čipy v kapacitách 12 a 16 GB, zda Apple sáhne i po vyšších modelech (pro řadu Pro), zatím nevíme. Kvůli optimalizaci by bylo pro Apple jednodušší, kdyby měly všechny iPhony stejnou kapacitu, na druhou stranu by tak kalifornská firma smazala další položku, kvůli které by dávalo smysl připlácet si za dražší model.
Premiéra iPhonu 18 až v roce 2027
Oproti původním zvyklostem Apple příští rok pravděpodobně žádný základní iPhone nepředstaví. Na podzim roku 2026 očekáváme následující modely:
- iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max
- iPhone Air 2 (pokud nebude kvůli mizerným prodejům první generace zrušen)
- první iPhone s ohebným displejem
Základní iPhone 18 by měl společně s levnějším iPhonem 18e dorazit až v první polovině roku 2027.
