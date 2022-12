Přes Bazoš jsme koupili iPhone 14 Pro. Na tohle si dejte obrovský pozor!

V předešlých článcích jsme informovali o tom, že iPhone 14 Pro je nedostatkovým zbožím

Standardní prodejci mají málo kusů a poptávka je před Vánoci přímo extrémní

Jedinou možností jsou tak inzertní servery typu Bazoš, ale i tam číhá velké nebezpečí

Najít iPhone 14 Pro na českých e-shopech ve standardní paměťové konfiguraci (ne 1TB a podobně), za rozumnou cenu a hlavně s možností mít jej zavčas v ruce je takřka nadlidský úkol. Ostatně jsme se tomu věnovali i na SMARTmanii v samostatném článku. Většina e-shopů hlásí vyprodáno a pár zástupců těch největších prodejců elektroniky nám otevřeně přiznalo, že pokud se nestane zázrak, iPhony do Vánoc prostě nebudou. Jedna možnost, jak jablečnou novinku pořídit, tu však je, ale vyžaduje výstup z komfortní zóny.

Pro iPhone na Bazoš!

S trochou nadsázky by se dalo říct, že jediný, kdo má iPhone 14 Pro „skladem“, jsou překupníci na inzertních serverech, jako jsou Bazoš, Sbazar, Aukro a podobně. Jde většinou o lidi, kteří si iPhonů pořídili rovnou několik s tím, že je později prodají. Na vlastní pěst jsme se rozhodli na internetová tržiště zamířit a podívat se, jaká je dva týdny před Vánoci nabídka.

Prvním zjištěním je, že oblíbený Bazoš zůstal za očekáváním. Na rozdíl od situace před měsícem, kdy se tam nacházely inzeráty na prodej všech možných konfigurací a barev, jsou tam nyní spíše jednotky kusů – a ještě z nich je potřeba vyfiltrovat ty skutečně věrohodné. Sbazar má iPhonů na prodej víc, však objevují se podivní inzerenti, kteří dokazují, že telefonů mají hned několik, a to z „CZ distribuce (operátor)“. Dejme tomu. Na Aukru je iPhonů 14 Pro jen pár a všechny jsou rozbalené, takže nic zajímavého.

Pořídit se dá, ale buďte opatrní

V rámci co největší věrohodnosti inzerátů jsme se snažili vybírat ty nabídky, které obsahovaly popis s dobrou gramatikou a také reálné fotky, ne pouze oficiální rendery od výrobce. Na to si dejte pozor, protože z těch těžko vyčtete, v jakém je zboží stavu. Nakonec naším sítem propadl zlatý iPhone 14 Pro 128 GB od Martina z Bazoše a fialový 256GB model od nejmenovaného prodejce z Sbazaru.

Oba prodejci se chlubili svým pozitivním hodnocením od předchozích zákazníků, kvalitním popisem produktu i fotkou a doložitelnou 2letou zárukou. Telefony byly v obou případech viditelně nerozbalené a zapečetěné ještě od výrobce. Cena přitom nebyla nijak závratně vysoká – za 128GB konfiguraci chtěl Martin 35 tisíc korun, druhý kus byl na Sbazaru k mání za 37 tisíc korun. To jsou solidní ceny, když přihlédneme k tomu, jaký je v obchodech nedostatek.

Zkontrolujte IMEI

Značkou férového přístupu je i náklonnost obou prodávajících k osobnímu předání. Navíc díky tomu, že je zařízení zapečetěno v původním balení, vám odpadá starost o to, v jakém stavu se zařízení uvnitř nachází – zdali není poškrábané, otlučené a podobně.

Na jednu věc ale přece jen dávejte pozor. Ještě před osobní schůzkou poptejte po prodejci kód IMEI, který je napsán na zadní straně krabičky. Díky tomu můžete ověřit na webu Applu, popřípadě na stránkách Policie ČR, zdali nejde o falzifikát nebo kradený kus.

Záruka? Složitější, než si myslíte

To, že prodejce na inzertním portále láká na roční či dvouletou záruku, ještě neznamená, že máte vyhráno. Záruka na standardní elektroniku, která je ze zákona 24 měsíců, je totiž oficiálně nepřenosná z osoby na osobu (pokud tedy obchod neuvede jinak). Co to znamená? Že pokud si na internetovém obchodu koupíte iPhone a pak jej půjdete nabízet na Bazoš s tím, že má běžící záruku, kupujícímu tím nic neslibujete.

Obchod, u kterého jste nakoupili, totiž nemusí reklamaci zboží (v našem případě mobilní telefon) vyřídit v případě, že ji uplatňuje jiná osoba, než jaká je uvedena na faktuře coby kupující. Jiná situace je v případě, že bylo zboží pořízeno „anonymně“ přímo na prodejně, kde nikdo nemá právo ptát se na vaše iniciály.

Jaké je v tomto ošemetném případě řešení? Kupříkladu můžete s prodávajícím sepsat kupní smlouvu, do které náležitosti týkající se záruky a případné reklamace vypíšete. Anebo můžete prodávajícího požádat, zdali by vám poskytl plnou moc pro řešení reklamace tohoto konkrétního zboží. Každopádně doporučujeme ponechat si kontakt na prodávajícího, a to pro případ, kdy by vám reklamace nebyla z výše zmíněných důvodů přijata.