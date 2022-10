iPhone 14 Pro jako podpultovka? České e-shopy hlásí vyprodáno

První várka iPhonů 14 se v Česku prodává od 16. září

Přestože jsou ceny o dost vyšší než vloni, zájem je opět enormní

Vyprodáno hlásí i oficiální e-shop Apple

Situace je každý rok prakticky stejná. Jakmile nové telefony od Applu vstoupí do prodeje, je o ně takový zájem, že do pár týdnů (někdy jen dnů) prostě nejsou. Situace na pomezí měsíce září a října kopíruje trend z minulých let a dokazuje, že poptávka po nových iPhonech vždy převyšuje nabídku.

iPhone 14 koupíte skoro všude

Aby byla analýza podložena daty, srovnali jsme nabídku čtyř velkých tuzemských e-shopů a oficiálního obchodu společnosti Apple. Bohužel pro zákazníky je situace prakticky všude stejná, až na vzácné výjimky. Na každém z internetových obchodů jsme hledali základní 128GB iPhone 14 i iPhone 14 Pro v černém provedení.

Pokud máte zájem o základní model iPhone 14 za 26 490 Kč, máte vcelku širokou paletu toho, kde jej zakoupit. Více jak 5 kusů skladem na mnoha prodejnách hlásí Mobil Pohotovost, Alza, Datart i CZC. Pro telefon si tak můžete dojít de facto ihned a nic vám nebrání v jeho bezproblémovém získání. Podobně je na tom i oficiální web Apple, který slibuje dodání do 3 pracovních dnů a dopravu zdarma.

iPhone 14 Pro už tak snadno neseženete

Diametrálně odlišná situace panuje u dražšího iPhonu 14 Pro s cenou 33 490 Kč včetně DPH. Ten nemá skladem prakticky žádný ze jmenovaných obchodů. Alza a CZC nemají k dispozici ani jeden kus a termín opětovného naskladnění s omluvou neuvádí. Mobil Pohotovost hlásí jen „Brzy očekáváme“, ale bližší není.

Datart pro změnu nabízí pouze jeden jediný kus: zlatý iPhone 14 Pro s 1TB úložištěm za 49 990 Kč a je velice pravděpodobně, že se po něm rychle zapráší. Velmi podobná nejistota a chaos panuje také na oficiálním webu Apple. Vesmírně černý iPhone 14 Pro se 128GB úložištěm prý dodá při okamžitém objednání mezi 25. říjnem a 3. listopadem, variantu Pro Max pak dokonce až mezi 3. a 10. listopadem. Upřímně bych nechtěl mít nervy těch, kteří chtějí nový iPhone pod vánočním stromečkem.

Bazoš jako krajní řešení

Naštěstí existují „stará dobrá“ internetová tržiště. Kupříkladu na Bazoši seženete iPhone 14 Pro téměř v jakékoliv barevné variantě a paměťové verzi. Inzerenti dokonce tvrdí, že jde o nové, nerozbalené kusy, nezřídkakdy dokládají také faktury. Jenom musíte počítat s o pár tisíc korun vyšší cenou.

A pokud vám přijde, že platit za nový iPhone více než v obchodě je bláznovství, podívejte se třeba do Velké Británie, jak upozorňuje server The Sun. Tam je situace jako přes kopírák a nejnovější iPhony se už objevují na eBayi. A cena? Třeba i 4 000 liber, tedy asi 133 tisíc korun včetně daně.