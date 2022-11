Plánujete pod stromeček iPhone 14? Pak si pospěšte, šance je opravdu mizivá

Vánoční nákupní horečka je za rohem

Oblíbeným dárkem pod stromeček bývá nový iPhone

Letos je ale tak málo kusů, že obdarovat takto blízkého není vůbec snadné

Poptávka po nejnovějších iPhonech 14 Pro a Pro Max mnohonásobně převyšuje nabídku. Opakuje se tak stejná situace jako v minulých letech, kdy ani měsíc po oficiálním uvedení nových iPhonů na trh nejsou v obchodech reálně skladem. Vánoce se ale nebezpečně blíží a pokud chcete mermomocí pod stromečkem zakousnout do čerstvého jablíčka, nebo to dopřát někomu blízkému, musíte hodně plánovat.

České e-shopy zejí prázdnotou

Téměř přesně před měsícem jsme sondovali největší české e-shopy s cílem objevit, kde jsou nejnovější iPhony skladem. Dnes je situace stejně smutná. Základní iPhone 14 ještě koupíte takřka všude, nabídka je veliká i co se týče barev a paměťových variant. To stejné platí o zvětšené verzi Plus. Dokonce i oficiální internetový obchod Apple slibuje expresní dodání do druhého pracovního dne.

Jenomže zájem je letos spíše o iPhone 14 Pro, který upoutá novým fotoaparátem s rozlišením 48 Mpx nebo displejem s chytrým výřezem Dynamic Island. A tento model je bohužel žalostně nedostupný. Nákupní srovnávač Heureka to ilustruje jasně – největší hráči na trhu, jako jsou Alza, CZC, Datart nebo Mobil Pohotovost, uvádí „dodání do měsíce“.

Jeden až dva kusy skladem mají jen menší „neautorizovaní“ prodejci, kteří navíc cenu často nadsazují o 1 až 2 tisíce korun nad doporučenou maloobchodní cenu. Určitě nikomu nedoporučujeme přiživovat tento trend umělého zdražování nedostupného zboží. Zároveň jde ale o jedinou možnost, jak v krátkém čase pořídit jinak nedostupné zboží. U takového nákupu si každopádně dejte pozor, jestli prodejce alespoň poskytuje korektní záruku a nabízí platbu ideálně dobírkou při osobním převzetí.

Vánoční zázrak nečekejte

Podle informací, které máme v redakci k dispozici, dorazí do České republiky z oficiální distribuce „několik desítek kusů“ nových iPhonů každý týden. Toto množství se pak rozděluje mezi největší e-shopy zařazené do programu Authorized Reseller či Premium Partner. V praxi tak každý takový obchod obdrží týdně jen několik jednotek nových iPhonů 14 Pro a Pro Max.

Zástupci tuzemských e-shopů s elektronikou nám nezávisle na sobě potvrdili, že do Vánoc se situace v žádném případě nezlepší. Co to znamená v praxi? Že velké doskladnění do 24. prosince se rovná vánočnímu zázraku.

Jedina šance? Nákup přímo u Applu

Jaké tedy zbývají možnosti pro zájemce o nový iPhone 14 Pro či Pro Max, kteří nechtějí nic riskovat? Kromě evergreenu v podobě inzertních portálů Bazoš, Marketplace a podobně se nabízí ještě oficiální web Apple. Ten je totiž na rozdíl od českých prodejců konkrétní v tom, kdy budou iPhony skladem. V době psaní článku u iPhonu 14 Pro i 14 Pro Max uvádí 4 až 5 týdnů (nejpozději však 14. prosince).

Applu lze v tomto ohledu věřit více než autorizovaným přeprodejcům, kteří jsou odkázáni na nejisté distribuční kanály. Ani v případě objednání ze stránek společnosti Apple nicméně zbytečně neotálejte. Také zde se může s přibývající poptávkou doba dodání nepříjemně posunout. A určitě byste nechtěli svému blízkému slíbit pod stromeček nový iPhone a pak muset vymýšlet výmluvu, proč to nevyšlo.