Překvapivá čísla: iPhone Air není takový propadák, jak by se mohlo zdát

- iPhone Air je nejméně úspěšný model stávající generace
- Přesto si podle dat společnosti Ookla vede lépe než předloňský iPhone 16 Plus
- Apple CX1 v rychlosti stahování dorovnal modemy od Qualcommu, v uploadu ale zaostává
Apple loni zatřásl svojí nabídkou iPhonů – vyřadil z ní nejméně úspěšný model Plus a namísto něj připravil supertenký iPhone Air. Jak se ale záhy ukázalo, zákazníci neprojevili o novodobou „žiletku“ velký zájem, neboť jen málokdo chtěl připlácet nemalé peníze za ochuzenou výbavu zabalenou do atraktivněji vypadajícího těla. Už se mohlo zdát, že iPhone Air je stejný propadák jako stejně koncipovaný Samsung Galaxy S25 Edge, ovšem podle nejnovějších zjištění společnosti Ookla to možná s nejtenčím iPhonem není zase tak špatné.
iPhone Air je úspěšnější než iPhone 16 Plus
Společnost Ookla provozuje široce používanou aplikaci pro měření rychlosti internetu Speedtest, takže má poměrně jasnou představu o tom, jaká zařízení uživatelé používají. Podle interních dat firmy si iPhone Air nevede tak špatně, jak by se mohlo zdát – v posledním čtvrtletí loňského roku mu v USA patřil podíl 6,8 % ze všech iPhonů aktuální generace. Není to sice nijak dechberoucí číslo, je ale výrazně vyšší než rok starý výsledek iPhonu 16 Plus – ten za stejné období zaznamenal podíl pouze 2,9 %.
Zajímavé je, že iPhone Air získal tento podíl především na úkor iPhonu 17 Pro. Zatímco iPhone 16 Pro měl v posledním čtvrtletí roku 2024 podíl 34,9 %, jeho nástupce na konci loňského roku vystoupal pouze na 30,6 %. Čtyři procenta uživatelů byla zjevně ochotna vyměnit výkon, výdrž a univerzální sestavu fotoaparátů za tenčí konstrukci.
iPhone Air si navíc nevedl dobře pouze v USA, ale i dalších zemích. Úspěch zaznamenal především v asijských zemích, kde má atraktivní design u zákazníků velký zvuk. V Jižní Koreji si iPhone Air vydobyl podíl 11,2 %, v Japonsku 8,9 % a v Singapuru 8,4 %. Z evropských zemí zaujal nejtenčí iPhone zejména ve Švédsku, v Itálii a ve Španělsku – v těchto zemích jeho podíl přesáhl 7 procent.
Apple C1X dorovnal ve výkonu konkurenční Snapdragon X80
Aplikace Speedtest pochopitelně prozradila nejen podíly jednotlivých iPhonů, ale rovněž odhalila výkon 5G modemu Apple C1X, kterým Apple u iPhonu Air nahradil dříve používané modemy od Qualcommu. Jablečný modem si v testech nevedl vůbec špatně – v rychlosti stahování se prakticky vyrovnal modemu Snapdragon X80 v iPhonu 17 Pro Max, v latenci jej dokonce na 19 z 22 analyzovaných trzích překonal.
Modem od Qualcommu zatím vede v rychlosti uploadu (průměrně o 32 procent), a to především díky podpoře technologie Uplink Carrier Aggregation (UL-CA). Apple by nicméně mohl tuto výhodu smazat u dalších generací vlastních čipů.