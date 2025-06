Předpremiéra Galaxy Unpacked: Samsungu unikly snímky Flipu 7, Foldu 7 i hodinek

Samsung letos v létě odhalí novou generaci ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 společně s novými hodinkami řady Galaxy Watch 8. Premiéra všech novinek se uskuteční v New Yorku 9. července v 16:00 našeho času, ovšem prohlédnout si je můžeme již dnes – Samsung klasicky podobu chystaných produktů neuhlídal, čímž dal vyniknout internetovým informátorům. Své šance se chopil i @evleaks, který v minulých dnech zveřejnil tiskové snímky všech chystaných novinek.

Hlavní hvězdou letní události Galaxy Unpacked se stane smartphone Galaxy Z Fold 7, který podstoupí významnou mezigenerační proměnu. Samsung konečně ukáže světu, že stejně jako čínská konkurence umí vyrobit tenký, a přitom perfektně vybavený ohebný smartphone knížkové konstrukce.

Galaxy Z Fold 7 oproti minulé generaci nabídne výrazně tenčí tělo, spekuluje se o 3,9 mm v rozevřeném stavu, v tom zavřeném by se měla tloušťka dostat pod 9 mm. Těšit se rovněž můžeme na větší vnitřní i vnější displej, a na nový hlavní fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů.

Galaxy Z Fold 7 bude nabízen minimálně ve třech barevných variantách – černé, tmavě modré a stříbrné, na webu výrobce bude údajně ještě nabízena exkluzivní zelená Green Mint. Kromě barev si uživatel bude moci vybrat kapacitu úložiště z kapacit 256 GB, 512 GB a 1 TB.

Displeje se budou zvětšovat i u véčkového Galaxy Z Flipu 7. Vnější obrazovka se bude nově rozprostírat téměř přes celou plochu víka, čímž dorovná vlajkové Motoroly Razr. Decentně má narůst i vnitřní displej, a to na úkor rámečků – ty mají svoji tloušťku zredukovat na pouhých 1,2 mm. Galaxy Z Flip 7 má po celém světě pohánět čipset Samsung Exynos 2500, který byl představen v tomto týdnu.

Podle uniklých tiskových snímků bude Galaxy Z Flip standardně nabízen ve třech barevných variantách – černé, tmavě modré a červené, na webu Samsungu má být exkluzivně nabízena ještě zelená barva Mint Green. Na výběr mají být dvě paměťové varianty – 256 a 512 GB.

Je možné, že Galaxy Z Flip 7 nebude na letním Galaxy Unpacked jediným představeným véčkem. Dlouze se totiž spekuluje i o odlehčené variantě Galaxy Z Flip FE, jejíž tiskové snímky @evleaks rovněž zveřejnil.

Galaxy Z Flip FE bude po designové stránce vypadat prakticky stejně jako loňský Galaxy Z Flip 6, Samsung pravděpodobně zrecykluje jeho šasi a osadí dovnitř levnější komponenty – hovoří se například o nasazení dva roky starého čipsetu Exynos 2400. Podle tiskových snímků by měl být Galaxy Z Flip FE nabízen minimálně ve dvou barevných variantách – černé a bílé.

Všechny představené telefony má pohánět nový operační systém Android 16 zahalený do prostředí One UI 8. Jeho součástí bude balík Galaxy AI funkcí, přičemž podle informátora PandaFlash mají majitelé nových ohebných telefonů získat všechny tyto funkce doživotně zdarma.

And other all #GalaxyAI features (Not Gemini) will be free Permanently like Generative Edits | live Call Translator | Writing Tools etc.

— PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) June 19, 2025