Počítače s Androidem se blíží. Snapdragon X se objevil v seznamu podporovaných procesorů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 11. 13:30
0
Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Příští rok bychom se mohli dočkat prvních počítačů s Androidem
  • Google s nimi plánuje nahradit Chromebooky
  • V kódu Androidu 16 už se objevila zmínka o podpoře procesorů Snapdragon X

Qualcomm se primárně věnuje vývoji čipových sad a modemů pro smartphony, úspěch platformy Apple Silicon jej ale přiměl více se věnovat procesorům pro počítače. Díky akvizici startupu Nuvia se americké firmě podařilo přijít s konkurenceschopnou řadou počítačových čipsetů rodiny Snapdragon X, která od loňského roku pohání vybrané počítače Copilot+ PC s operačním systémem Windows. Zdá se, že od příštího roku uvidíme procesory Snapdragon X i na jiných platformách.

Počítače s Androidem klepou na dveře

Qualcomm na letošním ročníku svého summitu oznámil spoustu zajímavých novinek, z nichž těmi nejviditelnějšími se staly mobilní čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 a počítačový procesor Snapdragon X2 Elite. V jejich lesku tak trochu zaniklo oznámení, které učinil vedoucí oddělení platforem společnosti Google Rich Osterloh, a to sice, že Google plánuje dostat operační systém Android do počítačů.

notebook s operačním systémem Chrome OS

Google se v minulosti věnoval počítačům především v rámci své platformy Chromebook, ta ale pravděpodobně bude ukončena – americká firma se totiž netají tím, že by chtěla systémy ChromeOS a Android sloučit do jedné platformy. Šéf Qualcommu Christian Amon prý již měl možnost „počítačový“ Android vyzkoušet, a prý se jedná o neuvěřitelný počin.

O tom, že bychom se mohli dočkat počítačů s Androidem již brzy, naznačuje i kód operačního systému Android 16, do kterého v minulých dnech přibyla zmínka o procesorech rodiny Snapdragon X (kódové označení purwa).

V seznamu kódů se objevil rovněž dosud neznámý čip s označením mahua, což má být high-end varianta nové generace procesorů od Qualcommu, detaily o ní ale zatím neznáme.

Premiéra už příští rok?

Pokud má Google v plánu nasadit Android do počítačů už v příštím roce, očekáváme oficiální odhalení této iniciativy na vývojářské konferenci I/O, která se obvykle koná každý rok v květnu. Operační systém Android 16 již obsahuje experimentální desktopové rozhraní (otestovali jsme ho na Pixelu 10), je tedy možné, že počítačový režim bude mít základy právě v něm.

Kapitoly článku