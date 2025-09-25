Qualcomm představil soupeře pro Apple A4 Max. Snapdragon X2 Elite má až 18 jader

- Nové počítačové procesory od Qualcommu přináší pořádné zlepšení výkonu
- Snapdragon X2 Elite bude dostupný v konfiguraci s 18 jádry, svým výkonem se vyrovná Apple M4 Max
- První počítače s novými procesory dorazí v první polovině příštího roku
Qualcomm v noci na dnešek představoval nové čipsety. Kromě mobilního Snapdragonu 8 Elite Gen 5 jsme se dočkali i druhé generace počítačových procesorů Snapdragon X. Stejně jako u první generace Qualcomm nejprve představil vrcholné čipy, později patrně bude odhalovat slabší a levnější varianty. V první vlně přichází tři různé varianty procesoru Snapdragon X2 Elite, z nichž ta nejvyšší nese přídomek Extreme.
Snapdragon X2 Elite: až 18 jader s maximálním taktem 5,0 GHz
Zatímco první generace čipsetů Snapdragon X Elite svým výkonem stačila pouze na základní jablečný procesor Apple M4, ta druhá má být konkurencí pro vrcholné čipy M4 Pro a M4 Max. Nové čipsety jsou vyráběné nejnovějším 3nm procesem od TSMC a budou nabízeny v konfiguracích s 12 nebo 18 procesorovými jádry Oryon 3. generace.
Qualcomm nezvyšoval pouze počty procesorových jader, ale také navýšil jejich takty – u nejvýše postaveného modelu může takt dvou hlavních jader dosáhnout krátkodobě až 5,0 GHz. Zvýšila se rovněž kapacita mezipamětí a propustnost operační paměti. Maximální kapacita RAM (LPDDR5x) může dosahovat až 128 GB, u modelu Extreme to může být ještě více.
Qualcomm se chlubí, že nový Snapdragon X2 Elite nabízí až o 50 procent vyšší procesorový výkon než minulá generace, a přitom je o 43 procent efektivnější – díky tomu mají počítače s těmito procesory nabídnout vícedenní výdrž. Vrcholný čipset Snapdragon X2 Elite Extreme má mít dokonce o 75 procent vyšší výkon.
Podle Qualcommu je nový čip X2 Extreme Elite navržen pro pracovní zátěž na expertní úrovni s maximálním výkonem, několikadenní výdrží baterie a bleskově rychlým výpočetním výkonem s využitím umělé inteligence.
NPU s výkonem 80 TOPS
Vylepšen byl i grafický čip Adreno, který může mít až 18 jader a maximální takt 1,85 GHz. Podle Qualcommu má tento čip nabídnout mezigeneračně až 2,3× vyšší výkon na watt, absolutním výkonem v TFLOPS se ale Qualcomm nepochlubil. Naopak se pochlubil výkonem neurální jednotky, u které byl navýšen výkon z původních 45 na rovných 80 TOPS – nové Snapdragony tak vyhoví minimálním požadavkům Copilot+ počítačů dvojnásobně. Neurální jednotka má rovněž být o 37 procent efektivnější.
|Označení
|Snapdragon X2 Elite Extreme
|Snapdragon X2 Elite
|Snapdragon X2 Elite
|Model
|X2E-96-100
|X2E-88-100
|X2E-80-100
|Celkový počet jader
|18
|18
|12
|Počet výkonných jader
|12
|12
|6
|Maximální frekvence
|4,4 GHz
|4,0 GHz
|4,0 GHz
|Maximální frekvence (boost)
|5,0 GHz jedno jádro/
5,0 GHz dvě jádra
|4,7 GHz jedno jádro/
4,7 GHz dvě jádra
|4,7 GHz jedno jádro/
4,4 GHz dvě jádra
|Počet efektivních jader
|6
|6
|6
|Maximální frekvence
|3,6 GHz
|3,4 GHz
|3,4 GHz
|Celková cache
|53 MB
|53 MB
|34 MB
|Označení GPU
|X2-90
|X2-90
|X2-85
|Maximální frekvence GPU
|1,85 GHz
|1,70 GHz
|1,70 GHz
|Výkon NPU (INT8)
|80
|80
|80
|Typ RAM
|LPDDR5x
|LPDDR5x
|LPDDR5x
|Maximální kapacita
|128+ GB
|128 GB
|128 GB
|Propustnost pamětí
|228 GB/s
|152 GB/s
|152 GB/s
Čipset podporuje standard USB 4, přičemž počítače s ním budou moci být vybaveny 3 porty USB-C. Grafický čip „utáhne“ najednou až tři monitory se 4K rozlišením (144 Hz) nebo tři monitory s 5K rozlišením (60 Hz). Procesory Snapdragon X2 lze párovat s jednotkami FastConnect 7800 pro rychlou Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, stejně tak s modemem Snapdragon X75 s podporou sítí 5G.
První počítače až příští rok
Procesory rodiny Snapdragon X2 budou dodávané v širokém spektru zařízení, od tabletů přes notebooky až po stolní mini počítače.
Na první stroje si bohužel budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, Qualcomm očekává, že první počítače založené na Snapdragonu X2 Elite dorazí někdy v první polovině příštího roku. Premiéra prvních z nich patrně proběhne v lednu na veletrhu CES.