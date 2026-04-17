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Oppo Find X9 Ultra v redakci: 10× optický zoom a příslušenství pro náročné

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 4. 6:45
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Masivní fotomodul Oppo Find X9 Ultra
  • Do redakce nám dorazil další čínský supersmartphone
  • Oppo Find X9 Ultra je nekompromisní novinka s nabušenými fotoaparáty
  • Patří mezi přední kandidáty na titul nejlepšího fotomobilu roku

Skutečnost, že Oppo Find X9 Ultra dorazí i do Česka, je rozhodně velmi potěšující zpráva a zpozornět by měli hlavně uživatelé, kteří hledají fotoaparát bez ústupků. Tato novinka aspiruje na post nejlepšího fotomobilu letošní sezóny a předpoklady pro to má více než dobré. V redakci již tuto nejnovější „Ultru“ testujeme a příští týden se můžete těšit na podrobnou recenzi.

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Oppo Find X9 Ultra míří do Česka

Značka Oppo si své vlajkové přístroje hýčká a ty patří každoročně mezi nejlepší fotomobily roku. Prvním modelem ze stáje této značky, který nesl označení Ultra, byl Find X7 Ultra a ten zůstal, stejně jako jeho následovník Find X8 Ultra, jen na čínském trhu. Letos se ale vše mění a Oppo posílá svůj nejlépe vybavený telefon do světa a vůbec poprvé konečně také do Česka!

Oppo Find X9 Ultra s nasazeným telekonvertorem
Oppo Find X9 Ultra s nasazeným telekonvertorem

Asi není náhoda, že na globální trhy aktuálně dorazilo i Vivo X300 Ultra (recenze), tedy telefon s velmi podobnými parametry a zároveň také první model Ultra, který kdy Vivo poslalo do prodeje i mimo Čínu. Právě tento mobil bude pro Oppo Find X9 Ultra hlavním soupeřem v souboji o nejlepší fotomobil roku.



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Čínské vlajky válcují trh

Oppo Find X9 Ultra nám dorazil do testu v černé variantě, která je velmi stylová. Na první pohled působí telefon opravdu vyspělým dojmem, velmi seriózně a jeho dominantním prvkem je masivní fotomodul, který je možná největší v celé mobilní branži. Ten ční ze zad skutečně majestátně a dává na odiv své vroubkové orámování doplněné o dekorační oranžovou linku.

V oranžové barvě je vyvedeno i tlačítko fotoaparátu na boku a tyto prvky design telefonu hezky oživují. Záda jsou ošetřena umělou kůží s příjemnou texturou a spodní třetina je od horních dvou třetin oddělena kovovým předělem, který pokračuje do rámečku. Neschází nápisy Oppo ani Hasselblad a zmínit musím i programovatelné tlačítko na levém boku konstrukce.

Kus telefonu, ale drží se dobře

Oppo Find X9 Ultra si nehraje na kompakt. Naopak, je to opravdu pořádný telefon a v ruce působí nesmírně prémiovým dojmem. Obří modul nijak zásadně nenarušuje rozložení hmotnosti, což je trochu překvapivé, ale je tak velký, že si za něj nelze zapřít prst a spíše ho o něj budete opírat. To vyústí v nutnost ho častěji čistit.

Celkově ale telefon padne do ruky dobře a i přes vyšší hmotnost se příjemně drží. Je to zkrátka opravdu vrcholná vlajka a pro ně je tato forma typická. Specifikace budou známy až při premiéře, ale můžeme očekávat procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, masivní baterii, výkonné nabíjení a kvarteto fotoaparátů, z nichž hned dva mají rozlišení 200 Mpx. Operační systém Android 16 doplňuje nová generace nadstavby ColorOS 16 se spoustou zajímavých vylepšení.

Kolik bude Oppo Find X9 Ultra stát?

Vivo modelem X300 Ultra ukázalo, že se nebojí nastavit sebevědomou cenovku (46 999 Kč v základu, případně 56 999 Kč s fotokitem), a bude zajímavé sledovat, jakou cenovou politiku u své novinky nasadí Oppo. Typově se jedná o vcelku podobné telefony a oba mohou být navíc doplněny o externí telekonvertor, který posílí teleobjektiv a posune fotografie jím pořízené na úplně novou úroveň. Fotokit nám k telefonu na test poskytlo i Oppo a do chystané recenze jej pořádně prověříme.

Uvidíme, zda Oppo přijde s výhodnější nabídkou, nebo se bude držet v podobných cenových vodách. Má ale nyní o něco výhodnější pozici, jelikož už zná cenu největšího konkurenta. Oba tyto telefony každopádně ukazují, že čínské vlajky nejenže hrají nejvyšší ligu, ony si postupně vytváří svou vlastní soutěž a konkurence se do ní jen tak nedostane.



Oppo Find X9 Ultra



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Více podrobností o telefonu zatím zveřejnit nemůžeme. Kompletní specifikace budou odhaleny až s globální premiérou, která proběhne v úterý 21. dubna v 19:00. Následně vám na SMARTmanii nabídneme poctivou recenzi, tak nás nezapomeňte sledovat.

Pokud vás o telefonu Oppo Find X9 Ultra zajímá něco konkrétního, zeptejte se v komentářích.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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