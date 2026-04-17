Oppo Find X9 Ultra v redakci: 10× optický zoom a příslušenství pro náročné

- Do redakce nám dorazil další čínský supersmartphone
- Oppo Find X9 Ultra je nekompromisní novinka s nabušenými fotoaparáty
- Patří mezi přední kandidáty na titul nejlepšího fotomobilu roku
Skutečnost, že Oppo Find X9 Ultra dorazí i do Česka, je rozhodně velmi potěšující zpráva a zpozornět by měli hlavně uživatelé, kteří hledají fotoaparát bez ústupků. Tato novinka aspiruje na post nejlepšího fotomobilu letošní sezóny a předpoklady pro to má více než dobré. V redakci již tuto nejnovější „Ultru“ testujeme a příští týden se můžete těšit na podrobnou recenzi.
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Oppo Find X9 Ultra míří do Česka
Značka Oppo si své vlajkové přístroje hýčká a ty patří každoročně mezi nejlepší fotomobily roku. Prvním modelem ze stáje této značky, který nesl označení Ultra, byl Find X7 Ultra a ten zůstal, stejně jako jeho následovník Find X8 Ultra, jen na čínském trhu. Letos se ale vše mění a Oppo posílá svůj nejlépe vybavený telefon do světa a vůbec poprvé konečně také do Česka!
Asi není náhoda, že na globální trhy aktuálně dorazilo i Vivo X300 Ultra (recenze), tedy telefon s velmi podobnými parametry a zároveň také první model Ultra, který kdy Vivo poslalo do prodeje i mimo Čínu. Právě tento mobil bude pro Oppo Find X9 Ultra hlavním soupeřem v souboji o nejlepší fotomobil roku.
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Čínské vlajky válcují trh
Oppo Find X9 Ultra nám dorazil do testu v černé variantě, která je velmi stylová. Na první pohled působí telefon opravdu vyspělým dojmem, velmi seriózně a jeho dominantním prvkem je masivní fotomodul, který je možná největší v celé mobilní branži. Ten ční ze zad skutečně majestátně a dává na odiv své vroubkové orámování doplněné o dekorační oranžovou linku.
V oranžové barvě je vyvedeno i tlačítko fotoaparátu na boku a tyto prvky design telefonu hezky oživují. Záda jsou ošetřena umělou kůží s příjemnou texturou a spodní třetina je od horních dvou třetin oddělena kovovým předělem, který pokračuje do rámečku. Neschází nápisy Oppo ani Hasselblad a zmínit musím i programovatelné tlačítko na levém boku konstrukce.
Your next camera is packed full of incredible upgrades 📸 #OPPOFindX9Ultra#YourNextCamera #OPPO10xOpticalTelephoto #UnlockDual200MPwithOPPO pic.twitter.com/4j55x8TUqa
— OPPO (@oppo) April 9, 2026
Kus telefonu, ale drží se dobře
Oppo Find X9 Ultra si nehraje na kompakt. Naopak, je to opravdu pořádný telefon a v ruce působí nesmírně prémiovým dojmem. Obří modul nijak zásadně nenarušuje rozložení hmotnosti, což je trochu překvapivé, ale je tak velký, že si za něj nelze zapřít prst a spíše ho o něj budete opírat. To vyústí v nutnost ho častěji čistit.
Celkově ale telefon padne do ruky dobře a i přes vyšší hmotnost se příjemně drží. Je to zkrátka opravdu vrcholná vlajka a pro ně je tato forma typická. Specifikace budou známy až při premiéře, ale můžeme očekávat procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, masivní baterii, výkonné nabíjení a kvarteto fotoaparátů, z nichž hned dva mají rozlišení 200 Mpx. Operační systém Android 16 doplňuje nová generace nadstavby ColorOS 16 se spoustou zajímavých vylepšení.
Ultra-quality photos of ultra-quality games 📸⚽
The #OPPOFindX9Ultra is coming soon to the world's stage.#ShotonOPPO #OPPOMatchDayPhone #MakeYourMoment #OPPOxUCL26 pic.twitter.com/nQ18vYFiVN
— OPPO (@oppo) April 9, 2026
Kolik bude Oppo Find X9 Ultra stát?
Vivo modelem X300 Ultra ukázalo, že se nebojí nastavit sebevědomou cenovku (46 999 Kč v základu, případně 56 999 Kč s fotokitem), a bude zajímavé sledovat, jakou cenovou politiku u své novinky nasadí Oppo. Typově se jedná o vcelku podobné telefony a oba mohou být navíc doplněny o externí telekonvertor, který posílí teleobjektiv a posune fotografie jím pořízené na úplně novou úroveň. Fotokit nám k telefonu na test poskytlo i Oppo a do chystané recenze jej pořádně prověříme.
Uvidíme, zda Oppo přijde s výhodnější nabídkou, nebo se bude držet v podobných cenových vodách. Má ale nyní o něco výhodnější pozici, jelikož už zná cenu největšího konkurenta. Oba tyto telefony každopádně ukazují, že čínské vlajky nejenže hrají nejvyšší ligu, ony si postupně vytváří svou vlastní soutěž a konkurence se do ní jen tak nedostane.
Více podrobností o telefonu zatím zveřejnit nemůžeme. Kompletní specifikace budou odhaleny až s globální premiérou, která proběhne v úterý 21. dubna v 19:00. Následně vám na SMARTmanii nabídneme poctivou recenzi, tak nás nezapomeňte sledovat.
Pokud vás o telefonu Oppo Find X9 Ultra zajímá něco konkrétního, zeptejte se v komentářích.