Vivo X300 Ultra v prodeji! V Česku stojí až 57 tisíc, nyní ale můžete ušetřit

- Vlajkový model Vivo X300 Ultra se začíná prodávat na českém trhu
- Cena startuje na astronomických 46 999 Kč za standardní balení
- Vivo ale nabízí i dražší variantu s Photography Kitem, která stojí ještě o 10 tisíc více
Vivo patří mezi největší výrobce chytrých telefonů na světě, nicméně na našem trhu jsou jejich modely často ve stínu známější konkurence, jako je Samsung, Apple či Xiaomi. Čínský gigant si ale o pozornost rozhodně říci umí a v souboji o nejlepší smartphone na trhu nehodlá předčasně hodit flintu do žita – právě naopak. Do Česka totiž nyní míří vlajkový model Vivo X300 Ultra, na kterém byste kompromisy hledali jen stěží.
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Vivo X300 Ultra recenze: šampión nejen ve focení
Technologická špička mezi smartphony
Pokud vás telefon zajímá ze všech možných úhlů a máte řadu otázek, na které byste rádi dostali před koupí odpověď, musím vás odkázat na naši obsáhlou recenzi. Jen ve stručnosti ale zmíním, že Vivo X300 Ultra může nabídnout třeba 6,84″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 1 440 × 3 168 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterii s kapacitou 6 600 mAh a podporou 100W rychlého nabíjení a operační systém Android 16.
Masivní je i fotosestava v čele s hlavním fotoaparátem Sony LYT-901 o velikosti 1/1,12″ s rozlišením 200 Mpx a clonou f/1.85, teleobjektivem Isocell HP0 o velikosti 1/1,4″ s rozlišením 200,5 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/2.67 a širokoúhlým objektivem Sony LYT-818 s rozlišením 50,3 Mpx a clonou f/2.0.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163 × 76,8 × 8,2 mm, hmotnost: 232 gramů, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Připravte si minimálně 47 tisíc!
Výbava je tedy vskutku pozoruhodná, nicméně Vivo si za ni nechá královsky zaplatit. Vivo X300 Ultra zakoupíte na českém trhu za velmi sebevědomou cenu 46 999 Kč, přičemž tato „základní“ verze bude k dispozici jen u vybraných prodejců v omezeném počtu.
Dostupná je také profesionální sada Vivo X300 Ultra Photographer Kit, která kromě telefonu v paměťové verzi 16 GB RAM/1 TB interní paměti obsahuje rozšiřující objektiv ZEISS 400mm Telephoto Extender Gen 2 Ultra, úchop Imaging Grip Kit, nasvětlovací prstenec Tripod Color Ring a rychlou nabíječku 100W FlashCharge. Za něj si výrobce účtuje 56 999 Kč.
Od startu prodeje (16. dubna do 31. května), nebo do vyprodání zásob můžete využít speciální zaváděcí nabídku, v rámci které zákazníci k zmíněnému balíčku získají slevu 50 % na klecový úchyt Cinematic Video Kit, koženou brašnu a případně i trade-in bonus 7 000 Kč na výkup starého zařízení. Mimo e-shop Vivo navíc zákazníci získávají možnost zakoupit zařízení na splátky na deset měsíců bez navýšení.
Zajímavostí je také prémiová prodloužená záruka, kterou Vivo ke svému vlajkovému modelu nabízí v rámci svého autorizovaného servisu. Na baterii se vztahuje pětiletá záruka (pokud její kapacita v tomto období neklesne pod 80 procent), jeden rok dostanou noví zákazníci záruku na mechanické poškození displeje a nad rámec dvouleté zákonné záruky přihodí Vivo ještě další rok navíc.