Telekonvertor přímo v těle telefonu? Oppo Find X9 Ultra láká na revoluční technologii

- Oppo Find X9 Ultra prozrazuje tajemství svého 10× teleobjektivu
- Výrobce použije vlastní periskopický modul s několika odrazovými hranoly
- Oppo nadneseně hovoří o telekonvertoru zabudovaném do těla telefonu
Oppo v příštích týdnech představí jeden z nejvybavenějších smartphonů letošního roku. Smartphone Oppo Find X9 Ultra oslní vysokým výkonem, dlouhou výdrží, a hlavně špičkovou sestavou fotoaparátů. Čínská firma už dříve prozradila, že svému telefonu dopřeje teleobjektiv s 10× optickým přiblížením, nyní jsme se dozvěděli, jaká kouzla za takto velkým zoomem stojí.
Telekonvertor s těle telefonu
Oppo není zdaleka prvním výrobcem smartphonů s 10× optickým přiblížením, v minulosti této mety dosáhly i značky Samsung (Galaxy S21-23 Ultra) nebo Huawei (P40 Pro+ nebo Mate 40 Pro+). Oppo ale půjde na věc jinak než jeho konkurenti, namísto tradiční periskopické kamerky nasadí vlastní řešení, kterému nadneseně říká „vestavěný telekonvertor“.
Zatímco loňský Oppo Find X8 Ultra bylo možné dovybavit přídavnou optikou pro větší míru přiblížení, letošní model má mít tuto optiku zabudovanou přímo do těla. Oppo použije speciální soustavu čoček a optických hranolů, která výrazně prodlouží dráhu světla na fotočip, a přesto nebude v těle telefonu zabírat zbytečně mnoho místa. Zatímco konvenční 10× periskopický teleobjektiv vyžaduje v útrobách telefonu prostor o délce 41 mm, řešení od Oppo se vejde do 29 mm.
Teleobjektiv Oppo Find X9 Ultra má být schopen pořizovat nejen 10× přiblížené snímky (ekvivalentní ohnisková vzdálenost 230 mm), ale i 20× přiblížené snímky (ohnisková vzdálenost 460 mm), jejichž kvalita má být srovnatelná s optickým zoomem. Optická soustava se bude chlubit světelností objektivu na úrovni digitálních zrcadlovek – f/3.5. K záznamu bude Oppo používat upravený 50Mpx fotočip Samsung Isocell JNL s vlastní optickou stabilizací.
Dvakrát 200 megapixelů
Oppo Find X9 Ultra bude vybaven dvěma teleobjektivy – kromě výše zmíněného má obsahovat ještě 200Mpx periskopickou kamerku s menší mírou přiblížení. 200 megapixelů bude mít i hlavní fotoaparát, čtvrtým do party pak má být 50Mpx širokoúhlá kamerka.
Oppo Find X9 Ultra bude vlajkový smartphone se vším všudy – podle zatím nepotvrzených spekulací dostane do výbavy 6,82″ LTPO AMOLED displej s maximální frekvencí 144 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 7050mAh baterii s podporou 100W nabíjení.
Premiéra už zanedlouho
Oficiální datum premiéry Oppo Find X9 Ultra zatím neznáme, většina zdrojů se ale shoduje na dubnu letošního roku. Oppo by nemělo s odhalením otálet, už v pondělí totiž bude představen hlavní konkurent – Vivo X300 Ultra.