Oppo Find X9 Ultra míří na vrchol: podívejte se na první snímky z nové vlajkové lodi

- Další nekompromisní vlajková loď s označením Ultra se blíží mílovými kroky
- Oppo připravuje model Find X9 Ultra, který má nemalé ambice
- Chce se stát nejlepším fotomobilem na trhu a výzbroj k tomu bude mít více než schopnou
V dohledné době se fanoušci Ultra telefonů dočkají rovnou dvou přístrojů, které budou aspirovat na post krále mobilních fotografií. Ještě tento měsíc, konkrétněji 30. března 2026, bude představeno Vivo X300 Ultra a hned v dubnu dorazí jeho stájový kolega – Oppo Find X9 Ultra. Nyní se na světlo světa dostaly první ukázky snímků pořízených jeho fotoaparátem.
Oppo Find X9 Ultra se blíží
V oblasti specifikací si budou Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra vcelku podobné telefony a oba se budou opírat o fotoaparát, který dostane hned dva snímače s rozlišením 200 Mpx. Jeden najdeme v hlavním objektivu a druhý pak v teleobjektivu, který nabídne 3× optický zoom. Velmi zajímavě vypadá ale i druhý teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx.
Ten nabídne 10× optické přiblížení, což se v mobilním světě až tak často nevidí a bude se jednat o jednu z hlavních zbraní tohoto telefonu. Fotoaparát samozřejmě dostane cejch s logem světoznámé značky Hasselblad a Oppo teleobjektiv s desetinásobným přiblížením přirovnává k tomu, jako by byl k telefonu připojen externí telekonvertor.
Zoom mistrovské úrovně
V oblasti přiblížení bude Oppo Find X9 Ultra jeden z nejvyspělejších telefonů na trhu – nabídne 10× optický zoom, 20× přiblížení optické kvality (hybridní zoom) a maximální úroveň přiblížení bude 120×. To už ale bude pochopitelně plně digitální záležitost. Skutečný 10násobný optický zoom v šasi relativně tenkého telefonu je ale opravdu ojedinělý počin.
Oppo vsadilo na pokročilou periskopickou konstrukci s pěti odrazy a právě tato architektura pomohla dosáhnout ekvivalentní ohniskové vzdálenosti 460 mm (20× přiblížení optické kvality). Inženýři Oppa také vyvinuli způsob ořezání vnitřního hranolu modulu v nanometrovém měřítku, čímž dosáhli nižšího clonového čísla, a tím pádem lepšího průchodu světla ke snímači.
Podívejte se na první snímek
Kromě toho bylo docíleno také snížení rozptýlení světla, které může zhoršovat výslednou kvalitu snímků. Oppo se u své nové vlajky chlubí také pokročilou výrobní technologií Active Optical Alignment (AOA). Tento proces dynamicky upravuje polohu čočky a snímače v průběhu výroby, po které přichází na řadu hned několik kol dodatečné kalibrace.
Díky tomu by se měly výkony všech vyrobených kusů blížit tomu, čeho bylo dosaženo při testování v laboratorních podmínkách. Fotoaparát doplní obrazový procesor Oppo Lumo. Podívejte se také na přiložené snímky pořízené periskopickým teleobjektivem, které můžete porovnat s fotografiemi z konkurenčního telefonu. Na první pohled je patrný například lepší dynamický rozsah i více detailů.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: tloušťka 8,65 a 9,1 mm, hmotnost: 235 a 236 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, konektor: USB-C
Baterie: 7050 mAh
Fotoaparáty
Premiéra a dostupnost
Představení této očekávané novinky se odehraje v průběhu dubna 2026 a dobrou zprávou je, že by měla být dostupná globálně. Vypadá to, že se v Česku dočkáme obou vrcholných modelů Ultra, tedy jak Viva X300 Ultra, tak Oppa Find X9 Ultra. Letos bude souboj o post nejlepšího fotomobilu opravdu velmi vyrovnaný a Oppo do něj určitě hlasitě promluví.