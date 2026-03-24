Oppo Find X9 Ultra míří na vrchol: podívejte se na první snímky z nové vlajkové lodi

Tomáš Zenkl 24. 3. 19:00
  • Další nekompromisní vlajková loď s označením Ultra se blíží mílovými kroky
  • Oppo připravuje model Find X9 Ultra, který má nemalé ambice
  • Chce se stát nejlepším fotomobilem na trhu a výzbroj k tomu bude mít více než schopnou

V dohledné době se fanoušci Ultra telefonů dočkají rovnou dvou přístrojů, které budou aspirovat na post krále mobilních fotografií. Ještě tento měsíc, konkrétněji 30. března 2026, bude představeno Vivo X300 Ultra a hned v dubnu dorazí jeho stájový kolega – Oppo Find X9 Ultra. Nyní se na světlo světa dostaly první ukázky snímků pořízených jeho fotoaparátem.

Kapitoly článku
Oppo Find X9 Ultra se blíží
Zoom mistrovské úrovně
Podívejte se na první snímek
Premiéra a dostupnost

Oppo Find X9 Ultra se blíží

V oblasti specifikací si budou Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra vcelku podobné telefony a oba se budou opírat o fotoaparát, který dostane hned dva snímače s rozlišením 200 Mpx. Jeden najdeme v hlavním objektivu a druhý pak v teleobjektivu, který nabídne 3× optický zoom. Velmi zajímavě vypadá ale i druhý teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx.

Takto má vypadat Oppo Find X9 Ultra
Ten nabídne 10× optické přiblížení, což se v mobilním světě až tak často nevidí a bude se jednat o jednu z hlavních zbraní tohoto telefonu. Fotoaparát samozřejmě dostane cejch s logem světoznámé značky Hasselblad a Oppo teleobjektiv s desetinásobným přiblížením přirovnává k tomu, jako by byl k telefonu připojen externí telekonvertor.



Oppo Find X8 Ultra na tiskovém snímku



Zoom mistrovské úrovně

V oblasti přiblížení bude Oppo Find X9 Ultra jeden z nejvyspělejších telefonů na trhu – nabídne 10× optický zoom, 20× přiblížení optické kvality (hybridní zoom) a maximální úroveň přiblížení bude 120×. To už ale bude pochopitelně plně digitální záležitost. Skutečný 10násobný optický zoom v šasi relativně tenkého telefonu je ale opravdu ojedinělý počin.

Oppo vsadilo na pokročilou periskopickou konstrukci s pěti odrazy a právě tato architektura pomohla dosáhnout ekvivalentní ohniskové vzdálenosti 460 mm (20× přiblížení optické kvality). Inženýři Oppa také vyvinuli způsob ořezání vnitřního hranolu modulu v nanometrovém měřítku, čímž dosáhli nižšího clonového čísla, a tím pádem lepšího průchodu světla ke snímači.

Podívejte se na první snímek

Kromě toho bylo docíleno také snížení rozptýlení světla, které může zhoršovat výslednou kvalitu snímků. Oppo se u své nové vlajky chlubí také pokročilou výrobní technologií Active Optical Alignment (AOA). Tento proces dynamicky upravuje polohu čočky a snímače v průběhu výroby, po které přichází na řadu hned několik kol dodatečné kalibrace.

Díky tomu by se měly výkony všech vyrobených kusů blížit tomu, čeho bylo dosaženo při testování v laboratorních podmínkách. Fotoaparát doplní obrazový procesor Oppo Lumo. Podívejte se také na přiložené snímky pořízené periskopickým teleobjektivem, které můžete porovnat s fotografiemi z konkurenčního telefonu. Na první pohled je patrný například lepší dynamický rozsah i více detailů.

Hardwarové parametry Oppo Find X9 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5, GPU: neuvedeno, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:
Rozměry: tloušťka 8,65 a 9,1 mm, hmotnost: 235 a 236 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,82", LTPO AMOLED, rozlišení: QHD+, 1440 × 3120 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7050 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, 10× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, selfie kamera: 50 Mpx
Kompletní specifikace

Premiéra a dostupnost

Představení této očekávané novinky se odehraje v průběhu dubna 2026 a dobrou zprávou je, že by měla být dostupná globálně. Vypadá to, že se v Česku dočkáme obou vrcholných modelů Ultra, tedy jak Viva X300 Ultra, tak Oppa Find X9 Ultra. Letos bude souboj o post nejlepšího fotomobilu opravdu velmi vyrovnaný a Oppo do něj určitě hlasitě promluví.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

