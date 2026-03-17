TOPlist

Takhle vypadá Oppo Find X9 Ultra. Se dvěma periskopy bude mířit na trůn fotomobilů

Jakub Karásek 17. 3. 18:00
0
Oppo Find X8 Ultra na tiskovém snímku
  • Oppo zřejmě už příští měsíc představí perfektně vybavený fotomobil Find X9 Ultra
  • Podle dosavadních úniků by měl nabídnout vysoký výkon, dlouhou výdrž a perfektní fotovýbavu
  • Těšit se můžeme na dva periskopické fotoaparáty s univerzálním použitím
  • Telefon by se měl prodávat i na globálním trhu

Rodina smartphonů Oppo Find X9 se již brzy rozroste o dalšího člena. K loňským podzimním modelům Find X9 a X9 Pro přibude vrcholná varianta Find X9 Ultra zaměřená především na náročné fotografy. Už stávající model Find X8 Ultra patří k nejlepším fotomobilům současnosti a jeho nástupce má posunout fotografické schopnosti ještě o krůček dál.

Oppo Find X9 Ultra: aspirant na nejlepší fotomobil letošního roku

Přestože oficiálně by měl být Oppo Find X9 Ultra představen někdy v průběhu příštího měsíce, můžeme si již dnes udělat malou předpremiéru – na internetu se totiž objevily jak první fotografie, tak i soupis klíčových parametrů.

Takto má vypadat Oppo Find X9 Ultra

Z hlediska designu bychom se měli dočkat podobných tvarů jako loni – záda telefonu by opět měl zdobit obrovský kruhový ostrůvek s fotoaparáty, který bude výrazně vystupovat z těla. Oppo ale pravděpodobně chystá originální způsob, jak tento ostrůvek alespoň částečně zarovnat. Na internetu se totiž objevily fotografie, kdy se na zádech telefonu nachází dvě měkké koženkové „podušky“ s vyraženými logy značek Oppo a Hasselblad.

Vzhledem k drobným přesahům v rozích předpokládáme, že se bude jednat buď o kryt, anebo (magneticky) přichycený doplněk na záda. Spodní poduška by v tomto případě mohla sloužit jako grip pro pohodlnější úchop při focení. Sestava fotoaparátů v ostrůvku má být následující:

  • 200Mpx hlavní
  • 50Mpx širokoúhlý
  • 200Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením
  • 50Mpx periskopický s 10× optickým přiblížením

Po hardwarové stránce se má jednat o velmi univerzální sestavu, především v oblasti zoomu. Kratší periskopická kamerka má díky vysokému rozlišení zajistit bezztrátový zoom až do úrovně 3× přiblížení, odtud se pak bude o přiblížené snímky starat druhý periskopický teleobjektiv s 10× optickým přiblížením.

Podle informátora Digital Chat Station má druhý teleobjektiv oslnit vysokou světelností f/3.5, díky čemuž by s ním mělo jít pořizovat kvalitní snímky i za zhoršeného osvětlení. Teleobjektiv s 10× přiblížením měl například smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra, ovšem v jeho případě byla světelnost f/4.9. Oppo navíc bude i nadále těžit z partnerství se značkou Hasselblad, která má s modelem Find X9 Ultra přinést vylepšený Hasselblad Master Mode.

Fotovýbavu uzavře 50Mpx selfie kamerka. Najdeme ji v 6,82″ AMOLED displeji s 2K rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 1–144 Hz a špičkovým jasem 3 600 nitů. O ochranu obrazovky se postará ochranné sklo Oppo NanoCrystal Glass.

Oppo Find X9 Ultra bude rovněž patřit k nejvýkonnějším smartphonů současnosti. Pod jeho kapotou má tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spolupráci s 16 GB RAM, úložiště má být nabízeno v kapacitě 512 GB. Špatná by neměla být ani výdrž, a to díky akumulátoru s kapacitou 7 050 mAh a podporou rychlého (až 100 wattů) a bezdrátového (až 50 wattů) nabíjení. Telefon samotný by měl mít v pase 8,65–9,1 mm (podle verze) a vážit 235 gramů. Jeho premiéra by se měla odehrát někdy v dubnu, přičemž tentokráte by měl být dostupný i na globálním trhu.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

checkpoint hacker security phishing malware
Google zablokoval populární doplněk pro Chrome. Objevilo se u něj podezření na malware
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:00
1
Poco X8 Pro Max ve všech barvách
Poco X8 Pro (Max) míří na český trh: špičková výbava, dlouhá výdrž a atraktivní cena
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 14:00
3
Oppo Find N6 s téměř neviditelným ohybem displeje
Vyzkoušeli jsme Oppo Find N6. Nejlépe zvládnutá skládačka Čechy nepotěší
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:00
9
Speediance Gym Monster 2 recenze: chytrá domácí posilovna za sto tisíc
Speediance Gym Monster 2 recenze: chytrá domácí posilovna za sto tisíc
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 12:00
10

Kapitoly článku