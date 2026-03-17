Takhle vypadá Oppo Find X9 Ultra. Se dvěma periskopy bude mířit na trůn fotomobilů

- Oppo zřejmě už příští měsíc představí perfektně vybavený fotomobil Find X9 Ultra
- Podle dosavadních úniků by měl nabídnout vysoký výkon, dlouhou výdrž a perfektní fotovýbavu
- Těšit se můžeme na dva periskopické fotoaparáty s univerzálním použitím
- Telefon by se měl prodávat i na globálním trhu
Rodina smartphonů Oppo Find X9 se již brzy rozroste o dalšího člena. K loňským podzimním modelům Find X9 a X9 Pro přibude vrcholná varianta Find X9 Ultra zaměřená především na náročné fotografy. Už stávající model Find X8 Ultra patří k nejlepším fotomobilům současnosti a jeho nástupce má posunout fotografické schopnosti ještě o krůček dál.
Oppo Find X9 Ultra: aspirant na nejlepší fotomobil letošního roku
Přestože oficiálně by měl být Oppo Find X9 Ultra představen někdy v průběhu příštího měsíce, můžeme si již dnes udělat malou předpremiéru – na internetu se totiž objevily jak první fotografie, tak i soupis klíčových parametrů.
Z hlediska designu bychom se měli dočkat podobných tvarů jako loni – záda telefonu by opět měl zdobit obrovský kruhový ostrůvek s fotoaparáty, který bude výrazně vystupovat z těla. Oppo ale pravděpodobně chystá originální způsob, jak tento ostrůvek alespoň částečně zarovnat. Na internetu se totiž objevily fotografie, kdy se na zádech telefonu nachází dvě měkké koženkové „podušky“ s vyraženými logy značek Oppo a Hasselblad.
Vzhledem k drobným přesahům v rozích předpokládáme, že se bude jednat buď o kryt, anebo (magneticky) přichycený doplněk na záda. Spodní poduška by v tomto případě mohla sloužit jako grip pro pohodlnější úchop při focení. Sestava fotoaparátů v ostrůvku má být následující:
- 200Mpx hlavní
- 50Mpx širokoúhlý
- 200Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením
- 50Mpx periskopický s 10× optickým přiblížením
Po hardwarové stránce se má jednat o velmi univerzální sestavu, především v oblasti zoomu. Kratší periskopická kamerka má díky vysokému rozlišení zajistit bezztrátový zoom až do úrovně 3× přiblížení, odtud se pak bude o přiblížené snímky starat druhý periskopický teleobjektiv s 10× optickým přiblížením.
Podle informátora Digital Chat Station má druhý teleobjektiv oslnit vysokou světelností f/3.5, díky čemuž by s ním mělo jít pořizovat kvalitní snímky i za zhoršeného osvětlení. Teleobjektiv s 10× přiblížením měl například smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra, ovšem v jeho případě byla světelnost f/4.9. Oppo navíc bude i nadále těžit z partnerství se značkou Hasselblad, která má s modelem Find X9 Ultra přinést vylepšený Hasselblad Master Mode.
Fotovýbavu uzavře 50Mpx selfie kamerka. Najdeme ji v 6,82″ AMOLED displeji s 2K rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 1–144 Hz a špičkovým jasem 3 600 nitů. O ochranu obrazovky se postará ochranné sklo Oppo NanoCrystal Glass.
Oppo Find X9 Ultra bude rovněž patřit k nejvýkonnějším smartphonů současnosti. Pod jeho kapotou má tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spolupráci s 16 GB RAM, úložiště má být nabízeno v kapacitě 512 GB. Špatná by neměla být ani výdrž, a to díky akumulátoru s kapacitou 7 050 mAh a podporou rychlého (až 100 wattů) a bezdrátového (až 50 wattů) nabíjení. Telefon samotný by měl mít v pase 8,65–9,1 mm (podle verze) a vážit 235 gramů. Jeho premiéra by se měla odehrát někdy v dubnu, přičemž tentokráte by měl být dostupný i na globálním trhu.
