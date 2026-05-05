Extrémní test nejlepšího fotomobilu roku? Oppo Find X9 Ultra pořídilo snímky ze stratosféry

- Jak jistě víte, iPhone 17 Pro Max se díky misi Artemis II dostal do vesmíru
- Astronauti s jeho pomocí pořídili neskutečné záběry kosmického prostoru
- Nyní se do vesmíru vydal další telefon, a to rovnou jeden z nejlepších fotomobilů na trhu
Vlajkové Oppo Find X9 Ultra vstoupilo před nedávnem na český trh a jedná se o počin, který si rozhodně zaslouží pozornost. Letos pravděpodobně ještě nebyl na trh uveden telefon s lepším fotoaparátem a je docela pravděpodobné, že zůstane sedět na trůnu pro krále fotomobilů po celou aktuální mobilní sezónu. Oppo Find X9 Ultra se nyní vymanilo z gravitační síly planety Země a ukázalo, že umí fotit mimo naši planetu stejně dobře jako na ní.
Nejlepší fotomobil vyrazil na hranici vesmíru
Jak známo, mobilní výrobci se moc rádi nechávají inspirovat Applem a právě Oppo je jednou z těch firem, které nejdou pro menší či větší inspiraci daleko. Což ale nic nemění na faktu, že je model Find X9 Ultra naprosto nekompromisní fotomobil, který si misi na hranici vesmíru zasloužil podobně, ne-li ještě víc než iPhone 17 Pro Max.
Tuto stále aktuální novinku ale nevyslala mimo dosah zemské gravitace agentura NASA jako telefon z Cupertina, ale přímo Oppo. To se kvůli této akci spojilo s YouTube kanálem SentIntoSpace, který se specializuje na videa Země z okraje vesmíru, z výšky více než 30 000 metrů. Výsledkem jsou úžasné snímky odhalující plný potenciál tohoto telefonu.
Fotoaparáty Oppo Find X9 Ultra
- Hlavní fotoaparát Sony LYTIA 901 o velikosti 1/1,12″, s rozlišením 200 Mpx, clonou f/1,5, ekvivalentní ohniskovou vzdálenost 23 milimetrů, optickou stabilizací obrazu a fázovým ostřením Dual Pixel (PDAF)
- Teleobjektiv s čipem OmniVision OV52A o velikosti 1/1,28”, s rozlišením 200 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/2,2, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 70 mm, 3× optickým přiblížením, až 120× digitálním zoomem, optickou stabilizací obrazu (OIS), vícesměrovým fázovým ostřením PDAF a minimální ostřící vzdáleností 15 centimetrů
- Teleobjektiv s čipem Samsung JNL o velikosti 1/2,75’’, s rozlišením 50 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/3.5, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 230 mm, 10× optickým přiblížením, optickou stabilizací obrazu Sensor Shift
- Ultraširokoúhlý objektiv s čipem Sony LYT-600 o velikosti 1/1,95’’, s rozlišením 50 Mpx, clonou f/2.0, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 14 mm, úhlem záběru 116° a automatickým ostřením
- Přední selfie kamerka s čipem Samsung JN5, rozlišením 50 Mpx, velikostí čipu 1/2,75″, clonou f/2.45, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 21 milimetrů a automatickým ostřením
Jak fotí Oppo Find X9 Ultra v extrémních podmínkách?
Samotný telefon cestoval do vesmíru připoután k výškovému balónu a byl vložen do speciálního, na míru vyrobeného držáku. V přiloženém videu si můžete prohlédnout přípravu celé akce, průběh fotografování i návrat na pevnou zem a nalezení telefonu po úspěšném přistání. Výsledné snímky jsou skutečně parádní a odpovídají ojedinělým schopnostem telefonu.
Na fotografiích je jasně patrné zakřivení Země, jsou velmi detailní a za zmínku stojí i to, že telefon bez úhony přežil nesmírně drsné vesmírné prostředí. Ve výšce přesahující 30 kilometrů panují extrémní teploty okolo -50 °C, nehledě na nízký tlak a velmi intenzivní světlo. Tento projekt byl tedy nejenom ukázkou skvělých schopností fotoaparátu, ale i odolnosti celého telefonu.
Hasselblad se vrátil do kosmu
Mezi telefonem Oppo Find X9 Ultra a vesmírem se nachází jeden zajímavý spojný bod – když byly během mise Apollo 11 v roce 1969 pořízeny první snímky člověka na Měsíci, bylo tak učiněno pomocí fotoaparátu Hasselblad 500 EL Data Camera. A je to právě firma Hasselblad, která se značkou Oppo spolupracuje a má na fotografických schopnostech tohoto telefonu lví podíl.
V předprodeji ušetříte 6 tisíc korun
Smartphone Oppo Find X9 Ultra bude na českém trhu zpočátku dostupný pouze v paměťové konfiguraci 12/512 GB, za kterou si výrobce standardně naúčtuje 41 990 korun. V rámci předprodejů nicméně bude telefon nabízen o 6 tisíc korun levněji, tedy za atraktivních 35 990 korun. Oproti německému trhu tak Oppo vsadilo na agresivní strategii – namísto hodnotných darů v podobě tabletu či hodinek se bude českým zákazníkům podbízet „nízkou“ cenou.
Ušetřit můžete i při nákupu přídavného telekonvertoru, který nabízí až 13× optické přiblížení (ekvivalentní ohnisková vzdálenost 300 mm), lze ale jít až na 60× zoom. V běžném prodeji bude tento telekonvertor stát 14 990 korun, ovšem předprodejní cena (při koupi s telefonem) je o 5 tisíc korun nižší – 9 990 korun. Společně s telefonem tak zaplatíte dohromady 45 980 korun, což je výrazně méně než u konkurenčního Vivo X300 Ultra s přídavným fotokitem.
Je však nutné počítat s tím, že u Vivo dostanete více paměti – nabízí se totiž v konfiguraci 16 GB/1 TB. V této variantě má být nabízen i Oppo Find X9 Ultra, do prodeje ale půjde později a zatím za neznámou cenu. Budeme-li vycházet z přepočtu z čínských 9 299 jüanů, můžeme očekávat cenu okolo 49 tisíc korun, tedy vyšší než u Vivo X300 Ultra. Nicméně kdy (a za kolik) se v Česku 1TB varianta objeví, zatím nevíme.
Zaváděcí ceny platí do 15. května, kdy půjde Oppo Find X9 Ultra oficiálně do prodeje. Telefon si můžete předobjednat na MP.cz.