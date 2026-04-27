Překvapení roku: česká cena Oppo Find X9 Ultra je neskutečně výhodná

- Na českém trhu lze konečně objednat smartphone Oppo Find X9 Ultra
- V předobjednávkách můžete ušetřit 6 tisíc korun na telefonu a 5 tisíc na telekonvertoru
- Samotný prodej bude zahájen za dva týdny
Minulý týden byl představen smartphone Oppo Find X9 Ultra, ovšem oficiální českou cenu nám čínský výrobce prozradil až dnes v souvislosti se zahájením předprodeje. Oppo Find X9 Ultra je přímým konkurentem nedávno představeného fotomobilu Vivo X300 Ultra, který se na českém trhu prodává za velmi sebevědomou cenu 46 999 korun. Novinka od Oppo jde do souboje s výrazně agresivnější cenovou politikou.
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V předprodeji ušetříte 6 tisíc korun
Smartphone Oppo Find X9 Ultra bude na českém trhu zpočátku dostupný pouze v paměťové konfiguraci 12/512 GB, za kterou si výrobce standardně naúčtuje 41 990 korun. V rámci předprodejů nicméně bude telefon nabízen o 6 tisíc korun levněji, tedy za atraktivních 35 990 korun. Oproti německému trhu tak Oppo vsadilo na agresivní strategii – namísto hodnotných darů v podobě tabletu či hodinek se bude českým zákazníkům podbízet „nízkou“ cenou.
Ušetřit můžete i při nákupu přídavného telekonvertoru, který nabízí až 13× optické přiblížení (ekvivalentní ohnisková vzdálenost 300 mm), lze ale jít až na 60× zoom. V běžném prodeji bude tento telekonvertor stát 14 990 korun, ovšem předprodejní cena (při koupi s telefonem) je o 5 tisíc korun nižší – 9 990 korun. Společně s telefonem tak zaplatíte dohromady 45 980 korun, což je výrazně méně než u konkurenčního Vivo X300 Ultra s přídavným fotokitem.
Je však nutné počítat s tím, že u Vivo dostanete více paměti – nabízí se totiž v konfiguraci 16 GB/1 TB. V této variantě má být nabízen i Oppo Find X9 Ultra, do prodeje ale půjde později a zatím za neznámou cenu. Budeme-li vycházet z přepočtu z čínských 9 299 jüanů, můžeme očekávat cenu okolo 49 tisíc korun, tedy vyšší než u Vivo X300 Ultra. Nicméně kdy (a za kolik) se v Česku 1TB varianta objeví, zatím nevíme.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,16 × 76,97 × 9,10 mm (tundra umber), 163,16 × 76,97 × 8,65 mm (canyon orange), hmotnost: 236 g (tundra umber), 235 g (canyon orange), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7050 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Zaváděcí ceny platí do 15. května, kdy půjde Oppo Find X9 Ultra oficiálně do prodeje. Telefon si můžete předobjednat na MP.cz.