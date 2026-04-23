Vzal iPhone a natočil „zatmění Země“. Tenhle záběr z mise Artemis II musíte vidět

- Velitel mise Artemis II natočil působivé záběry „zatmění Země“
- Jeho záznamovým zařízením byl v tomto případě iPhone 17 Pro Max
- Takřka minutové video je vůbec prvním svého druhu, které bylo natočeno na chytrý telefon
Mise Artemis II, která nedávno úspěšně skončila, nám toho mnohé odhalila, především pak o našem Měsíci. Astronauti na palubě byli také vybaveni chytrými telefony iPhone 17 Pro Max, se kterými dokumentovali nejen svou cestu, ale také okolní vesmír. Nyní NASA a někteří astronauti zveřejnili záběry, které v širém kosmu pořídili, a nutno podotknout, že se z nich tají dech. Ostatně díky netradiční cestě se jim naskytly pohledy, jež byly lidskému oku dlouho zapovězeny.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Působivé záběry natočené iPhonem
Velitel mise Artemis II Reid Wiseman nedávno zveřejnil video natočené na iPhone, na kterém je zachycen „Earthset“, což je okamžik, kdy Země mizí za Měsícem, tedy v překladu něco jako „zatmění Země“. Video bylo natočeno z okénka dokovacího poklopu kapsle Orion a jedná se o první záznam této situace pořízený mobilním zařízením. Jakmile Wiseman na svém iPhonu 17 Pro Max přepne do režimu 8násobného zoomu, trvá iPhonu vteřinu, než zaostří, ale ve zbytku 53sekundového videa jsou jasně vidět krátery na Měsíci, zatímco Země mizí z dohledu. Wiseman uvedl, že při 8násobném zoomu byl výhled „docela srovnatelný s tím, co vidí lidské oko“.
Only one chance in this lifetime…
Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c
— Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026
Záznam, který Reid Wiseman zveřejnil na sociální síti X, trvá necelou minutu, nicméně i tak jde o dechberoucí podívanou. Ačkoli Wiseman chvíli bojuje s ostřením, po chvíli se obraz stabilizuje a my můžeme sledovat ono „zatmění Země“. Chytré telefony od giganta z Cupertina nebyly jedinými záznamovými zařízeními, které měla posádka mise Artemis II k dispozici. Řadu záběrů pořídili také čtyři kamery GoPro Hero 11 a dva fotoaparáty Nikon D5.
Mise Artemis II byla plánovaným pilotovaným letem programu Artemis, jehož cílem je vrátit lidi na Měsíc a připravit půdu pro budoucí dlouhodobý průzkum. Půjde o první misi od programu Apollo, při níž astronauti poletí k Měsíci, i když tentokrát bez přistání na jeho povrchu. Mise měla za cíl ověřit bezpečnost a funkčnost technologií potřebných pro následující výpravy, zejména Artemis III, která by měla znovu dopravit astronauty přímo na měsíční povrch.