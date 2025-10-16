Oppo Find X9 Pro: extrémní výdrž, 200Mpx teleobjektiv a spolupráce s Apple Watch

- Značka Oppo odhalila dva nové vlajkové smartphony z rodiny Find X9
- Pohání je výkonný čipset MediaTek Dimensity 9500
- Telefony se dále pyšní skvělými fotoaparáty, vysokou odolností, obří výdrží a dlouhou softwarovou podporou
- Globální premiéra je naplánovaná na 28. října v Barceloně, kam dostala pozvánku i naše redakce
Značka Oppo dnes v Číně představila nové vlajkové smartphony řady Find X9. Ať už si vyberete základní model Find X9, nebo vybavenější variantu Pro, můžete se těšit na elegantní design, vysoký výkon, špičkové fotoaparáty, velké baterie a v neposlední řadě dlouhou softwarovou podporu.
Oppo Find X9 Pro: vlajková loď se vším všudy
Oppo u svých letošních vlajkových smartphonů přináší přepracovaný design zad – namísto velkého kruhového modulu s fotoaparáty čínský výrobce vsadil na střídmější čtvercový ostrůvek se zaoblenými rohy. Vrcholný Oppo Find X9 Pro bude nabízen v bílé, tmavě šedé a vínové barvě, přičemž barva zad u všech variant koresponduje s barvou kovového rámečku. Telefon se pyšní zvýšenou odolností IP66/68/69, takže se nezalekne ani prachu, ani tlakové vody.
Oppo Find X9 Pro zepředu reprezentuje plochý 6,78″ OLED displej s 1,5K rozlišení a dynamickou obnovovací frekvencí 120 Hz. Obrazovka se pyšní špičkovým jasem 3 600 nitů, v noci je možné jas ztlumit až na 1 nit. Do displeje je integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 50Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0. Ve čtvercovém modulu na zádech se pak nachází tyto tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Sony LYT-828) s optickou stabilizací a 7prvkovým objektivem se světelností f/1.5
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.0
- 200Mpx teleobjektiv s 3× optickým (až 120× digitálním) přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.1
Tuto sestavu navíc ještě doplňuje 9kanálový multispektrální senzor, který se stará o přesné zachycení barev. O ladění fotoaparátů se tradičně postarala fotografická značka Hasselblad, která telefonu propůjčila nejen vlastní fotografické styly a nastavení, ale rovněž pro něj vyvinula telekonvertor. Jedná se o přídavný objektiv s 12 optickými členy, který zvyšuje optické přiblížení na 10násobné (digitálně až na 200násobné). Toto příslušenství bude k dispozici v rámci kitu obsahujícího speciální kryt s gripem pro lepší úchop.
Oppo rovněž vylepšilo schopnosti natáčení videa – telefon zvládá nahrávat v režimu Log nebo Dolby Vision, a to až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Bez zapojení Dolby Vision je navíc možné u hlavního fotoaparátu a teleobjektivu dosáhnout dvojnásobné snímkovací frekvence, tedy 120 fps.
O výkon se stará nedávno představený čipset MediaTek Dimensity 9500, který je hlavním konkurentem Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Tento čip obsahuje pouze výkonná procesorová jádra, ta hlavní dosahují taktu až 4,21 GHz. Telefon bude dostupný ve čtyřech paměťových variantách, ta maximální má 16 GB RAM a 1TB úložiště. Telefon se chlubí i příkladnou bezdrátovou konektivitou, zastoupeny jsou zde standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, nechybí dokonce ani infraport pro ovládání domácí elektroniky.
Velkou čest tomuto telefonu dělá akumulátor s kapacitou 7 500 mAh, který by měl vydržet dva náročné dny používání. Nabíjení je možné výkonem až 80 wattů, popř. bezdrátově výkonem až 50 wattů.
Oppo Find X9: menší telefon, avšak stále s obří baterií
Základní Oppo Find X9 se svému „Pro“ sourozenci v lecčems podobá. Design je prakticky stejný, stejné jsou i barvy, pouze tmavě šedou výrobce rozdělil na dvě samostatné barvy – světle šedou a černou. I tento telefon se pyšní vysokou odolností IP66/68/69.
Oppo Find X9 je oproti variantě Pro o něco menší, a to zejména díky menšímu 6,59″ displeji s 1,5K rozlišením a špičkovým jasem 3 600 nitů. Maximální obnovovací frekvence displeje činí 120 Hz, telefon nabízí dynamické přepínání mezi režimy 60, 90 a 120 Hz. Oproti minulé generaci si Oppo Find X9 polepšil v technologii čtečky otisků prstů – původní optickou nahradila ultrazvuková. Součástí displeje je i kruhový výřez pro 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4.
Záda zdobí vystouplý čtvercový modul, který obsahuje následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.0
- 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem (až 120× digitálním) s optickou stabilizací a světelností f/2.6
I v tomto případě se sestava může spoléhat na multispektrální senzor a naladění od Hasselblad, telekonvertor pro větší přiblížení ale podporován není. Telefon rovněž pohání čipset MediaTek Dimensity 9500, přičemž paměťové varianty i bezdrátová konektivita jsou stejné jako u modelu Pro.
Přestože je základní Oppo Find X9 rozměrově o něco menší, na kapacitě akumulátoru se to takřka neprojevilo – telefon se pyšní 7025mAh baterií, což je téměř o 1 400 mAh více než u předchozí generace. Podporováno je rychlé (až 80 wattů) i bezdrátové nabíjení (až 50 wattů).
Android 16, který spolupracuje s Apple Watch
Oppo Find X9 a X9 Pro běží na operačním systému Android 16 s nadstavbou ColorOS 16, přičemž výrobce slibuje 5 velkých aktualizací operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat. Do systému je integrován AI asistent Gemini a spousta dalších funkcí využívajících umělou inteligenci – odšumování obrazu, portrétní osvětlení, záznamník s přepisem mluveného slova do textové podoby apod. Oppo také slibuje ve světě Androidu jednu nevídanou věc – jeho systém je možné spárovat s hodinkami Apple Watch.
Ceny a dostupnost
Oppo Find X9 a X9 Pro je možné prozatím předobjednat pouze v Číně, a to za následující ceny:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK
|Oppo Find X9
|12/256 GB
|4 299 CNY
|asi 15 200 korun s DPH
|Oppo Find X9
|12/512 GB
|4 999 CNY
|asi 17 700 korun s DPH
|Oppo Find X9
|16/512 GB
|5 299 CNY
|asi 18 700 korun s DPH
|Oppo Find X9
|16 GB/1 TB
|5 799 CNY
|asi 20 500 korun s DPH
|Oppo Find X9 Pro
|12/256 GB
|5 299 CNY
|asi 18 700 korun s DPH
|Oppo Find X9 Pro
|12/512 GB
|5 699 CNY
|asi 20 200 korun s DPH
|Oppo Find X9 Pro
|16/512 GB
|5 999 CNY
|asi 21 200 korun s DPH
|Oppo Find X9 Pro
|16 GB/1 TB
|6 699 CNY
|asi 23 700 korun s DPH
Oba telefony by měly být v Číně k dispozici 22. října, brzy by se měly dostat i na globální trh – celosvětová premiéra se uskuteční 28. října v Barceloně, kde nebude chybět ani naše redakce, abychom vám mohli nabídnout bezprostřední první dojmy. Už nyní můžeme potvrdit, že novinka bude dostupná i na českém trhu.