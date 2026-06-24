Neskutečné slevy na Google Play: Lara Croft i další herní pecky jen za 2 Kč!

- V obchodě Google Play odstartoval neuvěřitelný výprodej prémiových mobilních her
- Většinu z nich pořídíte v podstatě zadarmo – jejich cena se totiž pohybuje kolem dvou korun (ano, skutečně máme na mysli částky kolem 2 Kč)
- Akce se vztahuje na parádní kousky včetně logické hříčky Lara Croft Go, zběsilých závodů Wreckfest či strategie Titan Quest
Velké výprodejové akce jsou ve světě digitálního zboží poměrně běžným jevem. Třeba na Steamu nebo v PlayStation Storu ostatně najdete akční nabídky prakticky neustále. Málokdy se však stává, že by daný prodejce rozdával většinu her prakticky zadarmo (snad s výjimkou Epic Games Storu, ale to je přece jen trošku jiný koncept, pozn. red.). Výjimkou je aktuální obří herní výprodej v obchodě Google Play, během něhož si uživatelé zařízení s Androidem mohou pořídit celou řadu prémiových titulů doslova za jednotky korun.
Na neuvěřitelnou slevovou akci jako jeden z prvních upozornil uživatel Redditu s přezdívkou MishaalRahman. Výprodej podle něj potrvá až do 2. července, byť přímo v Google Play se délku trvání akce nedozvíte. Možná i proto s nákupem zbytečně neotálejte. Níže pro vás máme seznam všech zlevněných her, ze kterých si s ohledem na pestrost žánrů vybere téměř každý. Za zmínku stojí třeba bláznivé závody Wreckfest od finského týmu Bugbear Entertainment, které stojí za ikonickou sérií Flatout. Za 1,99 až 2,49 korun pořídíte řadu ikonických mobilních her v čele s Lara Croft Go, Hitman Sniper nebo Townsmen.
Seznam zlevněných her v Google Play
- Bloons TD 6 (legendární hra z žánrů tower defence)
- Bridge Constructor Portal (logická hra o stavění mostů s tématikou Portalu, legendární hry od Valve)
- Dungeon Clawler (netradiční dungeon crawler, ve kterém hraje důležitou roli automat s drápem)
- Earn to Die (postapokalyptická 2D hra, ve které v obrněném vozidle kosíte zástupy nemrtvých)
- Evoland 2 (epické RPG, které kombinuje celou řadu žánrů od bojovky po střílečku)
- Galaxy Attack (Premium) (zdařilý klon legendárních Space Invaders)
- Graveyard Keeper (manažerský simulátor středověkého hřbitova)
- Hitman Sniper (Agent 47 musí najít a v tichosti zneškodnit svůj cíl)
- Incredibox (hříčka, v níž produkujete vlastní hudbu s pomocí veselé partičky beatboxerů)
- Lara Croft GO (oceňovaná logická hra s Larou Croft v hlavní roli)
- Let’s Create! Pottery (relaxační hra, ve které budete vytvářet a dekorovat keramické výrobky)
- Motorsport Manager 4 Racing (postavte se do čele vlastní stáje Formule 1)
- Rusty Lake Hotel (mysteriózní point and click adventura)
- Rusty Lake: Roots (pokračování mysteriózní point and click adventury)
- Shadow Fight 2 Special Edition (povedená 2D bojovka)
- SpongeBob SquarePants BfBB (povedená 3D plošinovka s oblíbenou mořskou houbou v hlavní roli)
- Titan Quest (mytologická diablovka)
- Townsmen Premium (malebná budovatelská strategie, ve které si postavíte vaše vysněné středověké město)
- True Skate (legendární skateboardingová hra s autenticky zpracovaným fyzikálním modelem)
- Wreckfest – Demolition Racing (parádní závodní hra a duchovní nástupce legendární série Flatout)