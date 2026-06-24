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Neskutečné slevy na Google Play: Lara Croft i další herní pecky jen za 2 Kč!

Marek Bartík
Marek Bartík 24. 6. 20:05
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Tomb Raider Remastered
  • V obchodě Google Play odstartoval neuvěřitelný výprodej prémiových mobilních her
  • Většinu z nich pořídíte v podstatě zadarmo –  jejich cena se totiž pohybuje kolem dvou korun (ano, skutečně máme na mysli částky kolem 2 Kč)
  • Akce se vztahuje na parádní kousky včetně logické hříčky Lara Croft Go, zběsilých závodů Wreckfest či strategie Titan Quest

Velké výprodejové akce jsou ve světě digitálního zboží poměrně běžným jevem. Třeba na Steamu nebo v PlayStation Storu ostatně najdete akční nabídky prakticky neustále. Málokdy se však stává, že by daný prodejce rozdával většinu her prakticky zadarmo (snad s výjimkou Epic Games Storu, ale to je přece jen trošku jiný koncept, pozn. red.). Výjimkou je aktuální obří herní výprodej v obchodě Google Play, během něhož si uživatelé zařízení s Androidem mohou pořídit celou řadu prémiových titulů doslova za jednotky korun.

Na neuvěřitelnou slevovou akci jako jeden z prvních upozornil uživatel Redditu s přezdívkou MishaalRahman. Výprodej podle něj potrvá až do 2. července, byť přímo v Google Play se délku trvání akce nedozvíte. Možná i proto s nákupem zbytečně neotálejte. Níže pro vás máme seznam všech zlevněných her, ze kterých si s ohledem na pestrost žánrů vybere téměř každý. Za zmínku stojí třeba bláznivé závody Wreckfest od finského týmu Bugbear Entertainment, které stojí za ikonickou sérií Flatout. Za 1,99 až 2,49 korun pořídíte řadu ikonických mobilních her v čele s Lara Croft Go, Hitman Sniper nebo Townsmen.

Seznam zlevněných her v Google Play

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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