Ovládněte algoritmus Googlu: přidejte si nás mezi preferované zdroje a my vás odměníme

- Google v Česku spustil zajímavou funkci, díky které můžete vyhledávači přikázat, aby ve zpravodajství upřednostňoval vaše oblíbené weby
- Novinka neodstřihne ostatní média, pouze upraví algoritmus – podle statistik Googlu uživatelé na takto zvýrazněné oblíbené zdroje klikají dvakrát častěji
- V době, kdy AI chatboti berou webům přímou návštěvnost, je toto nastavení nejsnadnější cestou, jak podpořit vaše oblíbené autory
Google před nedávnem spustil velice zajímavou funkci označovanou jako Preferované zdroje, díky které je možné chování vyhledávače mírně upravit tak, aby upřednostňoval právě vaše oblíbené a navštěvované stránky. Funkce byla už od minulého roku dostupná pro anglicky mluvicí země, nyní je dostupná globálně a využívat ji můžeme i v České republice a na Slovensku.
Pokud vám nevyhovuje, že při hledání technologických novinek a zpráv ze světa umělé inteligence narážíte na weby, které vás vlastně nezajímají, máte nyní šanci si vše částečně přizpůsobit.
Co jsou preferované zdroje a jak fungují?
Jakmile si libovolný web přidáte mezi preferované zdroje, jeho články se vám budou při relevantních vyhledáváních zobrazovat častěji v sekci Hlavní události a dalších zpravodajských sekcích. Podle statistik Googlu klikají uživatelé na takto označené weby s dvojnásobně častěji.
Sluší se ale dodat, že se nejedná o úplný filtr. Ostatní weby z výsledků samozřejmě nezmizí. Googlu tím pouze dáte najevo, kterým zdrojům dáváte přednost, a při rozhodování o zobrazení je bude více upřednostňovat. Google také dodává, že i když si nějaký web nastavíte jako preferovaný, o všem i nadále rozhoduje hlavně algoritmus, který vyhodnocuje relevanci daného článku.
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Samotný postup pro přidání libovolného webu je velice jednoduchý. Funguje samozřejmě pouze pokud jste v prohlížeči (či na Googlu) přihlášeni se svým uživatelským účtem.
- Nejprve klikněte na tento odkaz, který vede na stránku se správou preferovaných zdrojů
- Do vyhledávacího pole můžete zadat i další oblíbené weby
- Následně potvrďte jejich přidání a máte hotovo
Od tohoto okamžiku bude Google při vyhledávání technologických témat více zohledňovat vámi nastavené weby.
Na SMARTmanii pro vás v rámci letního období chystáme soutěže o hodnotné ceny. Pokud náš web přidáte mezi preferované, nejen že vám neuniknou ty nejdůležitější články z technologického světa, ale jako prví se dozvíte právě i o našich soutěžích a článcích se slevovými akcemi na nejrůznější produkty.
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Kromě preferovaných zdrojů budeme rádi, když si náš projekt přidat také přímo ve Zprávách Google (Google News). Stačí web vyhledat a kliknout na tlačítko Sledovat, případně použít tento odkaz. Naše články se vám pak budou objevovat mezi hlavními aktuálními událostmi ve vašem zpravodajském feedu. Přidejte si SMARTmania.cz a mějte novinky ze světa technologií vždy po ruce.
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Svět technologií se mění raketovým tempem a s nástupem umělé inteligence či nástrojů jako ChatGPT či Gemini se mění i to, jak lidé konzumují informace. Tyto platformy jsou skvělé a dokážou rychle odpovědět, ale často tím odčerpávají návštěvnost přímo od tvůrců, kteří za původním obsahem stojí.
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