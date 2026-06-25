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Hollywoodu navzdory. Umělá inteligence Googlu zamíří do filmů studia A24

Jakub Fišer
Jakub Fišer 25. 6. 6:30
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AI filmy Google a A24

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  • Google navázal klíčové partnerství s americkým filmovým studiem A24
  • Cílem je ukázat, že generativní AI může promluvit do tvorby filmů
  • Většina velkých hollywoodských studií přitom proti umělé inteligenci brojí

Společnost Google prostřednictvím své AI divize Google DeepMind oznámila partnerství s americkým filmovým studiem A24. Cílem spolupráce je vývoj nových technologií pro filmovou produkci, které mají filmařům pomoci rozšířit možnosti vyprávění příběhů a zefektivnit tvorbu audiovizuálního obsahu; pochopitelně prostřednictvím generativní umělé inteligence.

A24 využije AI magii od Googlu

Podle informací deníku The Wall Street Journal investuje Google do A24 přibližně 75 milionů dolarů (zhruba 1,6 miliardy korun). Jde o první případ, kdy technologický gigant získal podíl ve filmovém studiu. Spolupráce má probíhat několik let a zahrnovat více projektů, konkrétní filmy ani seriály vznikající z této spolupráce však zatím oznámeny nebyly.

Google uvádí, že chce propojit špičkový výzkum umělé inteligence s filmovým průmyslem. Výsledkem mají být nové pracovní postupy, kreativní nástroje a technologie pro produkci i distribuci filmů. Firma zdůrazňuje, že nástroje budoucnosti by měli pomáhat vytvářet samotní tvůrci, kteří je budou využívat v praxi.

Hollywood v tom není jednotný

Partnerství je nevýhradní, což znamená, že A24 může spolupracovat i s dalšími technologickými firmami. Součástí dohody navíc není přístup Googlu k filmové a televizní knihovně studia. Přesto může oznámení vyvolat diskuse v hollywoodském prostředí, kde jsou vztahy mezi filmovými studii a AI společnostmi v posledních letech napjaté. Některá velká studia totiž vedou soudní spory s vývojáři generativní AI kvůli údajnému porušování autorských práv při trénování modelů.



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Podle Wall Street Journal by se do spolupráce mohli zapojit také vybraní tvůrci spojení s A24. Zmiňován je například režisér a youtuber Kane Parsons, který stojí za virálním projektem Backrooms. Studio A24 se zaměřuje na nezávislé filmy, do jejich nabídky patří i oscarové snímky Moonlight, Všechno, všude, najednou, Velryba, Pokoj nebo Zóna zájmu britského režiséra Jonathana Glazera.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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