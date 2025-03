Hollywoodské celebrity varují: nenechte Google ani OpenAI, aby nás zneužívali

Velké technologické firmy mají svolení trénovat své AI modely na obsahu chráněném autorskými právy

To se nelíbí řadě hollywoodských celebrit a dalším zástupcům kreativního odvětví

Otevřený dopis podepsali například Ben Stiller, Cate Blanchett, Mark Ruffalo či Paul McCartney

S rapidním nástupem umělé inteligence, a videí či snímků deepfake obzvláště, roste množství etických otázek, na které si musíme jako společnost odpovědět: Co je ještě v pořádku a co už je „za hranou“? Je správné generovat cokoli nás napadne a vydávat to za skutečné? Když si nemůžeme dovolit živého herce, je v pořádku využít jeho „digitálního avatara“, aniž by měl nárok na honorář? A co když bude jen známému herci či herečce podobný? Podobných otázek vyvstává celá řada a není divu, že absence jasné odpovědi řadu lidí, především pak těch, kterých se to bytostně týká, začíná výrazně znepokojovat.

Světoznámí umělci se staví proti umělé inteligenci

Více než 400 členů amerického zábavního průmyslu podepsalo dopis, v němž se ohrazují proti návrhu OpenAI a Googlu umožnit modelům umělé inteligence trénovat na obsahu chráněném autorskými právy, jak informoval časopis Variety. V této výzvě se uvádí, že obě firmy argumentují zvláštní vládní výjimkou, která by jim umožnila volně zneužívat obsah kreativního průmyslu.

Tato výzva je reakcí na žádost Trumpovy administrativy o vyjádření k připravovanému akčnímu plánu pro umělou inteligenci – svůj podpis připojily přední (nejen) hollywoodské hvězdy, jako třeba Ben Stiller, Mark Ruffalo, Cynthia Eviro, Cate Blanchett, Taika Waititi, Ayo Edebiri, Aubrey Plaza, Guillermo del Toro, Natasha Lyonne, Paul McCartney a mnoho dalších.

„Není důvod oslabovat nebo rušit ochranu autorských práv, která pomohla Americe k rozkvětu,“ uvádí celebrity v této výzvě. „Pokud společnosti zabývající se umělou inteligencí chtějí využívat náš materiál chráněný autorskými právy, ať jednoduše udělají to, co vyžaduje zákon: vyjednají si příslušné licence s držiteli autorských práv, stejně jako to dělá každé jiné odvětví.“