OnePlus Open nabírá zpoždění. Možná jej předběhne jiná skládačka

První smartphone OnePlus s ohebným displejem zřejmě dorazí později, než jsme očekávali. Zpočátku se hovořilo o letní premiéře, poté se objevily zvěsti o odkladu na září, nyní už se dokonce mluví o měsíci říjnu. Je tedy velmi pravděpodobné, že OnePlus Open předběhne véčkový Oppo Find N3 Flip ze stejné stáje.

Poslední zvěsti o odkladu OnePlus Open zveřejnil obvykle přesný informátor Yogesh Brar na síti X. Podle něj za zdržení mohou dva faktory – jednak dříve spekulovaná výměna dodavatele ohebných displejů, a také patentový spor, který čínské značky z konglomerátu BBK Electronic vedou s finskou Nokií. Kvůli němu značky OnePlus a Oppo nesmí prodávat své smartphony v Německu, mluví se i o omezování aktivit ve Francii.

OPPO Find N3 Flip China launch is scheduled for end of August.

OnePlus Open Global launch is expected to happen by late September – early October.

Apparently the delay is not just due to display switch but also due to the Nokia – OPPO royalty case.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2023