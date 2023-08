Skládačka OnePlus Open nabírá zpoždění, na vině je displej

Společnost OnePlus už dávno není pouze výrobce zabijáků vlajkových lodí, svým širokým portfoliem v posledních letech zasahuje výrazně širší skupinu uživatelů. Čínská firma na konec letošního léta plánovala vstoupit i mezi výrobce ohebných smartphonů, nakonec ale musela své plány přehodnotit. Naštěstí se jedná o rozumné rozhodnutí.

Chystaný ohebný smartphone OnePlus Open měl být údajně představen 29. srpna, byť výrobce toto datum oficiálně nikdy nepotvrdil. Uznávaný informátor Max Jambor nyní zveřejnil zprávu o tom, že OnePlus srpnový termín odhalení nestihne, a to z jednoho zásadního důvodu – na poslední chvíli se rozhodl vyměnit dodavatele displejů.

Open Launch got pushed back a bit, but no worries the delay is actually good in a way

Open was supposed to have a BOE screen but turns out it was 👎🏼 – new panels are from Samsung ✅

Stay tuned for an exciting device!

More to follow 🔜

— Max Jambor (@MaxJmb) August 1, 2023