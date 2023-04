One UI od Samsungu můžete vyzkoušet i na iPhonu. Jak na to?

Samsung nabízí aplikaci Try Galaxy, která simuluje rozhraní One UI

Slouží k tomu, aby si mohl každý vyzkoušet, jaké to je pracovat s telefonem Samsung

V poslední aktualizaci přibyly funkce S23, jako třeba vylepšená fotoaplikace

Samsung zřídil speciální aplikaci pro své zákazníky, kteří přechází z telefonů jiných značek. Demo aplikace simulující grafické rozhraní One UI se jmenuje Try Galaxy a je dostupná pro iPhony s iOS.

Vyzkoušejte Samsung na vlastní kůži

Aplikace Try Galaxy byla původně uvedena v loňském roce a od té doby eviduje víc jak 2 miliony stažení. Po stažení a otevření na smartphonu uživatele spustí působivou simulaci grafické nadstavby One UI.

Je až překvapivé, jak je Try Galaxy interaktivní. Umožňuje procházet nastavení telefonu, zkoušet nativní aplikace a prohlížet si jejich funkce a design. Součástí dema jsou dokonce i zvuky notifikací ikonické právě pro Samsung nadstavbu One UI.

Výjimečně propracovanou aplikací je Fotoaparát, který ukazuje formou hraných filmečků k čemu slouží režimy jako portrét, jak lze 100× zoomem fotit Měsíc anebo jaká videa lze s telefonem Galaxy S23 pořídit. Demo funkce, které Try Galaxy nabízí, totiž vychází z novinek u telefonů řady Galaxy S23.

V rámci krátkých upoutávek se můžete více informací dozvědět také o skládacích telefonech Z Fold 4 a Z Flip 4. Bohužel, tyto upoutávky jsou interaktivní jen velmi málo. Jako uživatel bych třeba uvítal, abych si mohl na displeji iPhonu vyzkoušet ovládání malého sekundárního displeje u véčkového Flipu.

Jak stáhnout Try Galaxy?

Aplikace Try Galaxy je v tuto chvíli dostupná pouze pro uživatele iPhonů od Applu v prohlížeči Safari. Majitelé jiných androidových telefonů vyjma Samsungu si zatím rozhraní One UI takto nezávazně vyzkoušet nemohou.

Abyste na svém iPhonu zprovoznili simulaci systému One UI, zamiřte na web trygalaxy.com. Přímo na iPhonu pak otevřete aplikaci Fotoaparát a naskenujte QR kód, který se před vámi objeví. Pak už postupujte podle pokynů: na webové stránce stiskněte tlačítko pro sdílení a vyberte „Přidat na plochu“. Na plochu se vám přidá aplikace Try Galaxy, kterou když spustíte, můžete ihned vyzkoušet rozhraní One UI.

Myslete zároveň na to, že aplikace a její rozhraní je dostupná pouze v těchto jazycích: angličtina, arabština, kontinentální i tchajwanská čínština, francouzská i kanadská francouzština, indonéština, japonština, němčina, brazilská portugalština, španělská i mexická španělština, švédština a vietnamština.