Je to fotka, nebo render? Unikátní funkce Samsungu pro focení Měsíce má závažnou trhlinu

Funkce Space Zoom měla napomoci k lepším fotkám Měsíce

Místo toho do snímků doplňuje umělá data, aby byly výsledky detailnější i ostřejší

Pomocí jednoduchého testu na to přišel uživatel Redditu

Ačkoliv speciální funkce „Space Zoom“ od Samsungu, která poprvé přišla v roce 2020 u modelu Galaxy S20 Ultra, už delší dobu vzbuzuje určité dohady, jediné vlákno na Redditu nyní korejského výrobce jasně usvědčilo, že opravdu nejde jen o běžnou fotografii.

Technologie Space Zoom využívající stonásobného hybridního přiblížení měla zásadně vylepšit vykreslení Měsíce při focení právě vlajkovými telefony značky Samsung. Už v roce 2021 se výrobce hájil, že do fotografií nic nepřidává, ale pouze využívá AI pro detekci měsíce a poté odstraní šum a neostré části snímku, aby byl předmět zobrazen detailněji. To ale nebyla pravda, protože některé detaily jsou prokazatelně dokresleny uměle. Na snímcích výše můžete vidět původní obrázek a pak jeho vylepšenou verzi.

Výrobce následně na jihokorejské verzi fóra Samsung Community upřesnil, že si při sestavování pomáhá strojovým učením a umělou inteligencí a rovnou přidal i schéma, na kterém upřesňuje, jak k „vytvoření“ fotografie dochází. Přidává také komentář, ve kterém celý proces odhaluje: „Umělá inteligence nejprve detekuje scénu na základě modelů vytrénovaných díky strojovému učení na stovkách tisíc obrázků. Jakmile algoritmus identifikuje specifickou scénu, například Měsíc, nabídne vylepšení detailů, eliminuje rozmazání a šum. Skutečná fotografie pak bude kvalitnější než co uživatel vidí v hledáčku. To je způsobeno dodatečným zpracováním snímků pomocí AI, ke kterému dochází při pořizování a ukládání fotografie,“ uvádí Samsung.

Že se tak skutečně děje, upozornil jeden z uživatelů na Redditu. Telefonem vyfotil snímek Měsíce v mizerném rozlišení, který postrádal jakékoliv detaily. Záznam z pořízení si můžete prohlédnout zde. Nebylo tedy odkud je vzít, ale Samsung S23 Ultra přesto „vyfotil“ fotografii s jasně viditelnými krátery. Ačkoliv to technologický gigant odmítal přiznat, do fotografií zasahuje a uměle přidává cizí elementy. V tomto případě už se nejedná o pravou fotku ale spíše o počítačovou nebo generativní fotografii. Na druhou stranu, opravdu někdo věří tomu, že by při 100× přiblížení byl smartphone byl schopný pořídit „fotku“ Měsíce v takové kvalitě?