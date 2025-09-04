Nový AirTag už příští týden? Apple zřejmě překvapí nenápadnou novinkou

- Apple údajně s novými iPhony představí druhou generaci lokalizačního štítku AirTag
- Novinka má vypadat stejně jako první generace, avšak s několika příjemnými vylepšeními uvnitř
Příští týden 9. září se uskuteční dlouho očekávaná keynote Applu. Firma z Cupertina představí novou generaci iPhonů a společně s nimi pravděpodobně odhalí i nějaké příslušenství – spekuluje se o třetí generaci sluchátek AirPods Pro, o nových hodinkách Apple Watch a také o druhé generaci lokalizačního štítku AirTag. Co o posledním jmenovaném produktu víme?
AirTag 2: přesnější dohledání a spolupráce s Vision Pro
První generace lokalizačního štítku AirTag byla představena v dubnu roku 2021, což je více než před čtyřmi lety – na upgrade tak nepochybně uzrál čas. Druhá generace se bude pravděpodobně podobat té první, ale přinese několik příjemných vylepšení. Podle serveru MacRumors bychom se mohli dočkat následujících novinek:
- Druhá generace širokopásmového čipu UWB, která by měla přinést až 3× větší dosah při přesném vyhledávání předmětů
- Obtížněji demontovatelný vestavěný reproduktor, díky kterému má AirTag získat zvýšené zabezpečení proti sledování
- Upozornění na velmi nízkou výdrž baterie
- Interakce s náhlavní soupravou Vision Pro pro prostorové výpočty
O AirTagu druhé generace se na konci loňského roku zmínil informátor Mark Gurman z agentury Bloomberg, podle něhož by měl nový model vypadat podobně jako první generace. Měnit by se neměl ani způsob nabíjení – namísto integrovaného dobíjecího akumulátoru prý Apple bude i nadále využívat klasickou knoflíkovou baterii CR2032, kterou je zapotřebí měnit zhruba jedenkrát za rok.
Za poslední roky vyrostla AirTagu silná konkurence, čemuž napomohlo i otevření platformy Find My (Najít). Na trhu je tak nepřeberné množství lokalizačních štítků různých tvarů pro různé způsoby využití, které lze jednoduše dohledávat z iPhonů, iPadů, Maců, Apple Watch nebo ze služby iCloud.
Nejznámějšími výrobci jsou značky Tile, Chipolo nebo Pebblebee, svůj vlastní lokalizační štítek pro Apple (i Android) prodává tuzemský operátor O2. Jeho O2 Tag je výrazně levnější než ten od Applu, na druhou stranu mu však chybí některé jablečné funkce, například vestavěný UWB čip pro přesnou lokalizaci.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?