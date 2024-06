O2 Tag přichází: extrémně laciná konkurence pro Apple AirTag

O2 představilo vlastní alternativu pro jablečný lokátor AirTag

O2 Tag nabízí skoro stejné funkce a stojí přitom výrazně méně

V rámci Unity pořídíte jeden za 199 korun, jinak je běžná cena 499 korun

Operátor O2 přináší svým zákazníkům zajímavou možnost nákupu nového hardwaru, a sice originálního lokátoru O2 Tag. Ten funguje v rámci ekosystému Apple Find My (Najít) a po připojení k telefonu se tak chová úplně stejně jako klasický AirTag od Applu. Stojí přitom třetinu ceny, v některých případech můžete za cenu jednoho AirTagu mít až 6 O2 Tagů.

Lokátor O2 Tag

Nový značkový lokátor O2 Tag bud součástí výhod v rámci programu Unity, kterou značky ve skupině PPF (včetně O2) představily v měsíci dubnu. Pořídit si jej však budou moci i běžní zákazníci, zde je však třeba počítat s mírně vyšší cenou.

Z hlediska hardwaru nejde o žádné terno. Malý, bílý, plastový lokátor, coby výrobce je uveden operátor O2, původ výrobku je ale pravděpodobně z Číny. Nachází se v něm knoflíková baterie CR2032 a údajně oplývá i odolností IPX5, nevadí mu tedy déšť nebo cákající voda.

O2 Tag spárujete pouze se zařízením Apple, pracuje totiž s ekosystémem Find My, v češtině Najít. V tomto ohledu pracuje skoro úplně stejně jako originální AirTag od Applu, kterému se tolik podobá. Můžete si do O2 Tagu přehrát zvuk, aby se vám lépe hledal, sdílet jej s někým, anebo se na jeho polohu nechat navigovat po mapě. AirTag je sofistikovanější v tom, že jej můžete pomocí radaru v telefonu hledat místně přímo v bytě.

Cena a dostupnost

V balení dostanete kromě samotného Tagu a příručky i silikonový obal s poutkem, třeba pro umístění na klíče. O2 Tag můžete kromě tohoto originálního pouzdra umístit do jakéhokoliv obalu, který pasuje i na AirTag od Apple. Sám operátor na webu prodává barevná pouzdra s cenou 149 korun za kus.

Co se týče ceny, O2 Tag vede na celé čáře. Klienti O2 s aktivním programem Unity (tedy zákazníci O2 i AirBank) mohou jeden Tag pořídit za 199 korun, sadu tří pak za 399 korun, a to do konce srpna tohoto roku, anebo do vyprodání zásob. Běžná cena pro standardní zákazníky je 499 korun za jeden lokátor, respektive 999 korun za sadu tří. Pro srovnání, Apple AirTag vyjde na 890 korun jeden a balík čtyř na 2 990 korun.