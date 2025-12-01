Netflix potichu zaříznul oblíbenou funkci. Možná jste ji používali i vy

- Netflix přestal od půlky listopadu podporovat sdílení obrazu z mobilu do televize
- Po konci Apple AirPlay tak nyní zaříznul i podporu pro Google Cast
- Řešení je jediné – abyste sledovali Netflix na TV, musíte jej manuálně spustit
Netflix někdy v polovině listopadu začal postupně vypínat funkci pro přenášení obrazu z mobilního telefonu na televize. Konkrétně hovoříme o funkci sdílet obraz s přehrávaným filmem či seriálem na televizor z telefonu s Androidem přes službu Google Cast. Podobnou funkci iPhonů, iPadů a Maců, tedy Apple AirPlay, zaříznul už před mnoha lety.
Netflix ukončuje sdílení obrazu na TV
Možná to znáte – cestou domů z práce se na mobilním telefonu díváte na seriál v aplikaci Netflix, přijdete domů a byli jste zvyklí, že jedním tlačítkem v přehrávači začnete streamovat obraz na televizi. Šlo to díky funkci Google Cast, pokud ji vaše televize podporuje. Nemuseli jste kvůli tomu vůbec sahat na ovládání od televize, ani pouštět TV aplikaci Netflix.
Sám Netflix o nepříliš vítané novince varuje na svých stránkách. „Netflix již nepodporuje přenos pořadů z mobilních zařízení na většinu televizorů a zařízení pro streamování televize. K ovládání Netflixu budete muset použít dálkový ovladač dodaný s televizorem nebo zařízením pro streamování televize,“ uvádí na webu. K ukončení mělo dojít někdy v polovině listopadu. Přenos ze zařízení Apple přes AirPlay Netflix ukončil dokonce už v roce 2019.
Podle podpory Netflixu je služba Cast stále k dispozici na starších zařízeních Chromecast nebo televizorech, které nativně podporují Google Cast, ale pouze pro předplatitele dražších tarifů bez reklam. V Česku jsou dostupné pouze dražší tarify bez reklam, takže část uživatelů bude mít možnost sdílet obraz na televizi z mobilu ještě nějakou dobu. Základní tarif Basic u nás stojí 239 korun měsíčně, Standard s vyšší kvalitou obrazu 309 korun a nejvyšší Premium pak vyjde na 379 korun měsíčně.