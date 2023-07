Tesly dostanou podporu Apple AirPlay. Novinku prozradil poslední update aplikace

S posledním updatem aplikace Tesla (verze 4.23) se objevily i spekulace ohledně připravované podpory Apple AirPlay. Musk už v průběhu minulého roku sliboval, že implementaci této často požadované funkce probere se svými inženýry. Podle kódu nyní vypadá, že AirPlay je opravdu v dohlednu.

S dostupným AirPlay prakticky zmizí potřeba majitelů vozů Tesla zrcadlení obrazovky telefonu přes CarPlay nejčastěji pro zobrazení map nebo hudebních služeb, jako je Apple Music nebo Spotify.

