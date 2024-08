Sbohem a šáteček: Google vystavil stopku populárnímu Chromecastu

Google se rozhodl pro ukončení prodeje streamovacích zařízení Chromecast

Podle něj se technologie dramaticky vyvinula

Nástupcem má být Google TV Streamer, avšak jeho dostupnost v Česku je nejasná

Streamovací dongly s názvem Chromecast od Googlu patřily dlouhá léta k populárnímu příslušenství, obzvláště mezi majiteli „hloupých“ televizorů. S jeho pomocí jste i na starší televizi byli schopni streamovat obsah nejen například z YouTube, ale díky různým aplikacím také spoustu jiného obsahu. Vše přitom fungovalo poměrně spolehlivě, bezproblémově a intuitivně, což spousta uživatelů oceňovala. Nyní je ale s tímto zařízením konec, alespoň dle blogového příspěvku na stránkách Googlu.

Zařízení Chromecast oficiálně končí

Přestože zařízení Chromecast budou k dispozici až do vyčerpání zásob, společnost Google uvádí, že bude i nadále poskytovat aktualizace softwaru a zabezpečení pro svá novější zařízení z této řady. Co už neupřesnila je, o která konkrétní zařízení se bude jednat. Posledním přírůstkem této řady byl Chromecast s Google TV, který spatřil světlo světa v roce 2022.

Google zrušení zdůvodňuje tím, že od uvedení původního Chromecastu v roce 2013 se technologie dramaticky vyvinula. „Hodně jsme investovali do zabudování technologie Google Cast do milionů televizních zařízení, včetně Android TV,“ píše se v blogovém příspěvku. „Činíme další krok ve vývoji toho, jak mohou zařízení pro streamování televizního vysílání přidat ještě více možností do chytré televize, postavené na stejné technologii Chromecast.“

Místo Chromecastu bude gigant z Mountain View nabízet nově oznámený Google TV Streamer za 100 dolarů (cca 2800 Kč s daní), který bude uveden na trh 24. září. Set-top box má oproti Chromecastu s Google TV několik významných vylepšení specifikací, například o 22 % rychlejší procesor a integraci technologií Thread a Matter. Jestli se toto zařízení dostane také do Česka není prozatím známo.