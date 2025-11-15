Netflix chce dobýt obýváky interaktivními hrami. Místo klasických titulů sází na televizní deskovky

- Netflix mění svou herní strategii
- Upouští od tradičních titulů ve prospěch televizních deskovek
- Jestli s nimi bude mít úspěch, to je otázka
Streamovací platforma Netflix už dávno nenabízí jen zajímavé filmy, seriály a dokumenty, ale stále více také sportovní přenosy či má dokonce také vlastní katalog mobilních her. Nyní Netflix oznámil řadu nových multiplayerových společenských her, které můžete streamovat ze své televize v rámci své nové herní strategie. Tímto se chce stát nejen výchozím bodem pro sledování audiovizuálního obsahu, ale také poskytovat možnost zahrát si nějaké ty hry s přáteli, kteří třeba neholdují klasickému konzolovému zápolení.
Trochu jiný herní zážitek od Netflixu
Už nyní můžete hrát na své televizi řadu multiplayerových společenských her, přičemž jako ovladač slouží váš chytrý telefon. Netflix má ve své nabídce hry jako Boggle Party, Party Crasher: Fool Your Friends, Lego Party, Pictionary: Game Night a Tetris Time Warp. Součástí nové nabídky je také společenská dedukční hra založená na sérii Knives Out s názvem Dead Man’s Party: A Knives Out Game, kterou si ovšem budete moci zahrát až později.
Přístup streamovací platformy k hrám byl doposud trochu rozporuplný, neboť firma se pohybovala mezi rolí budgetového vývojářského studia a platformy, jež poskytuje hráčům prémiové a exkluzivní mobilní tituly. Nabídka společenských her na televizi vypadá jako vhodnější cesta, která by Netflixu mohla konečně pomoci najít pevnou půdu pod nohama v oblasti her. Na společenské hry na televizi si hráči nicméně museli poměrně dlouho počkat.
Netflix oznámil práci na cloudové streamovací technologii pro využití ve hrách již v roce 2022, než v roce 2023 zahájil beta testování. Nyní je novinka tady a přináší multiplayerové hry, které by Netflix chtěl proměnit v novou generaci deskových her, u kterých by se mohla setkávat jak celá rodina, tak i přátelé. Netflix také ukázal jistou dávku prozíravosti v tom, jaké hry uživatelům nabízí. Letos došlo k výraznému nárůstu popularity kooperativních her, které jsou méně náročné a obsahují více možností spolupráce oproti tradičním herním zážitkům, jako je třeba Fortnite. Jestli se podaří Netflixu tentokrát trefit do černého, to se teprve ukáže.