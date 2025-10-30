Netflix odhalil poslední trailer Stranger Things! Srdceryvné loučení se blíží

- Stranger Things 5 má premiéru, první část dorazí v listopadu
- Velké finále, tedy úplně poslední díl seriálu, přijde na Silvestra
Jeden z historicky nejúspěšnějších seriálů Netflixu míří do svého finále. Stranger Things se připomínají svým nejspíš úplně posledním trailerem, který láká na uvedení finální páté série. Její první část dorazí už na konci listopadu, zbytek během vánočních prázdnin. S koncem letošního roku se tak dle všeho uzavře i kapitola postav z městečka Hawkins.
Stranger Things 5 v posledním traileru
Skoro 3minutový trailer zobrazuje osudy jednotlivých postav po závěru minulé série, která vyvrcholila 1. července 2022 a od té doby bylo ticho po pěšině. Pátá řada, která bude už úplně poslední, dorazí teď v listopadu. Hlavní postavy v čele s Eleven (Millie Bobby Brown) se ještě jednou postaví hlavnímu záporákovi celého seriálu, démonické entitě Vecnovi.
„Myslím, že jedinečnost této série spočívá v tom, že začíná trochu chaoticky, protože naši hrdinové nakonec prohráli na konci 4. sezóny. Obvykle nejprve nastolíme jejich normální život a to, jak chodí do školy, a pak představíme nadpřirozený prvek. Ale v tomto případě se sezóna rozběhne od samého začátku,“ prohlásil k poslednímu pokračování Stranger Things jeden z tvůrců, Ross Duffer.
První část v listopadu, druhá v prosinci
Tvůrci v čele s producentem Shawnem Levym zmiňují, že poslední série bude obsahovat ještě více akce, ještě více velkých vizuálních efektů, ale také více emocí. Cíl je jasný – najít a zabít Vecnu, který zpustošil Hawkins a ublížil hlavním hrdinům.
Trailer rovněž prozradil, že finální série dorazí ve třech vlnách. My už dávno víme, že k dispozici má být celkem 8 epizod s délkou 54–83 minut. První čtyři pak dorazí 26. listopadu, tedy už za čtyři týdny. Další trio dílů bude ke zhlédnutí od 25. prosince. Nakonec poslední epizoda přijde na Silvestra 31. prosince.