Největší novinka iPhonu 17? Jednoznačně baterie, kapacita vzroste o pětinu

- Pokud jste se báli o kapacitu baterií u nových iPhonů 17, tak nejspíš nemusíte
- Čínský regulátor odhalil, že letošní iPhony pořádně nakopnou kapacitu baterie
- U iPhonu 17 Pro ve srovnání s loňským modelem hovoříme dokonce o nárůstu 18,7 %
Možná jste zaznamenali spekulace týkající se slabé výdrže nových iPhonů 17. Popravdě, tyto internetové drby se týkají zejména tenoučkého iPhonu 17 Air, který kvůli zjevným limitacím nabídne skutečně akumulátor s kapacitou pouze asi 3 000 mAh. Ostatní modely ale přinesou velmi solidní vylepšeno v tomto segmentu, v některých případech dokonce skoro o pětinu.
Kapacita baterie iPhonů 17 odhalena
Nedávný únik ze stránek čínského regulačního úřadu, který na síti X propálil známý insider ShrimpApplePro, ukazuje, že kapacita většiny nových iPhonů 17 bude hodně slibná. Dramatický nárůst o 18,7 % (tedy skoro o pětinu) čeká hlavně prémiovější dvojici iPhone 17 Pro a Pro Max. Zde přehledně (srovnání s loňskou generací v závorce)
- iPhone 17 – 3 692 mAh (3 561 mAh)
- iPhone 17 Pro – 4 252 mAh (3 582 mAh)
- iPhone 17 Pro Max – 5 088 mAh (4 685 mAh)
The real battery capacity of the 17 series from Chinese regulatory pic.twitter.com/6gG1FrfTUi
— ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 8, 2025
Nově uniklá data se zmiňují také o iPhonu 17 Air, což je nový model v portfoliu výrobce. U tenkého nováčka se často hovořilo o kapacitě kolem 3 000, nebo dokonce 2 900 mAh. Do těla tenoučkého jen 5,5 milimetru (což potvrdili i výrobci příslušenství) se zkrátka akumulátor klasických rozměrů logicky nemůže vejít. Nejnovější únik hovoří o trochu optimističtější kapacitě 3 149 mAh. Pro srovnání, ultratenký konkurenční telefon Samsung Galaxy S25 Edge nabízí baterii s kapacitou 3 900 mAh.
Přitom je třeba upozornit, že tato data ještě nemusí být finální. K představení nových iPhonů dojde až v úterý večer, teprve až následná rozborka finálních modelů dostupných v prodeji odhalí skutečnou kapacitu baterie. Pokud ale únik čínského regulačního úřadu nelže, můžeme se těšit na významný posun v reálné výdrži.