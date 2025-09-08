TOPlist

Největší novinka iPhonu 17? Jednoznačně baterie, kapacita vzroste o pětinu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 8. 9. 15:00
2
Spekulované barevné varianty iPhonu 17 Pro
  • Pokud jste se báli o kapacitu baterií u nových iPhonů 17, tak nejspíš nemusíte
  • Čínský regulátor odhalil, že letošní iPhony pořádně nakopnou kapacitu baterie
  • U iPhonu 17 Pro ve srovnání s loňským modelem hovoříme dokonce o nárůstu 18,7 %

Možná jste zaznamenali spekulace týkající se slabé výdrže nových iPhonů 17. Popravdě, tyto internetové drby se týkají zejména tenoučkého iPhonu 17 Air, který kvůli zjevným limitacím nabídne skutečně akumulátor s kapacitou pouze asi 3 000 mAh. Ostatní modely ale přinesou velmi solidní vylepšeno v tomto segmentu, v některých případech dokonce skoro o pětinu.

Kapacita baterie iPhonů 17 odhalena

Nedávný únik ze stránek čínského regulačního úřadu, který na síti X propálil známý insider ShrimpApplePro, ukazuje, že kapacita většiny nových iPhonů 17 bude hodně slibná. Dramatický nárůst o 18,7 % (tedy skoro o pětinu) čeká hlavně prémiovější dvojici iPhone 17 Pro a Pro Max. Zde přehledně (srovnání s loňskou generací v závorce)

  • iPhone 17 – 3 692 mAh (3 561 mAh)
  • iPhone 17 Pro – 4 252 mAh (3 582 mAh)
  • iPhone 17 Pro Max – 5 088 mAh (4 685 mAh)

Nově uniklá data se zmiňují také o iPhonu 17 Air, což je nový model v portfoliu výrobce. U tenkého nováčka se často hovořilo o kapacitě kolem 3 000, nebo dokonce 2 900 mAh. Do těla tenoučkého jen 5,5 milimetru (což potvrdili i výrobci příslušenství) se zkrátka akumulátor klasických rozměrů logicky nemůže vejít. Nejnovější únik hovoří o trochu optimističtější kapacitě 3 149 mAh. Pro srovnání, ultratenký konkurenční telefon Samsung Galaxy S25 Edge nabízí baterii s kapacitou 3 900 mAh.



iPhone 17 Air na snímku MacRumors



Přitom je třeba upozornit, že tato data ještě nemusí být finální. K představení nových iPhonů dojde až v úterý večer, teprve až následná rozborka finálních modelů dostupných v prodeji odhalí skutečnou kapacitu baterie. Pokud ale únik čínského regulačního úřadu nelže, můžeme se těšit na významný posun v reálné výdrži.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

