MWC 2023: mobilní akce roku je tady, na jaké novinky se můžete těšit?

Už v pondělí začíná v Barceloně celosvětový veletrh Mobile World Congress

Na MWC 2023 uvidíme mobilní novinky od Realme a Honoru

Telefony Xiaomi 13 se představí dokonce ještě před vypuknutím velkolepé akce

I letos se v katalánské metropoli Barceloně odehraje jeden z největších světových (a určitě ten největší evropský) festivalů technologií a elektroniky – Mobile World Congress 2023. Letošní ročník MWC se bude konat od 27. února do 2. března a my budeme na místě samozřejmě také, abychom pro vás sbírali informace o těch nejzajímavějších novinkách. Na co se můžete těšit?

Kapitoly článku Xiaomi Honor Realme OnePlus Tecno Huawei Samsung Motorola Nokia

Xiaomi

Začneme rovnou Xiaomi, třetí největší producent smartphonů na světě totiž započne sám pro sebe veletrh MWC již v neděli. V Barceloně se uskuteční evropská premiéra telefonů Xiaomi 13, 13 Pro a 13 Lite, které byly v Číně uvedeny již na konci loňského roku. Půjde o vyváženou vlajkovou řadu – základní model bude mít kompaktní rozměry, vybavenější Pro zase perfektní výbavu a Lite bude levnější.

Kromě toho lze očekávat, že Xiaomi by mohlo poodhalit chystaný telefon Xiaomi 13 Ultra. Existuje však hrozba, že tento model bude dostupný pouze pro asijské trhy a představovat jej v Evropě by tak nedávalo velký smysl. Mluví se také o tom, že čínská firma doveze svého humanoidního robota CyberOne.

Honor

Také Honor bude ve Španělsku prezentovat svou mobilní špičku. Na mysli máme skládací telefon Magic Vs, který byl v Číně uveden v listopadu 2022 a na evropský trh přichází až nyní. Jde o nabušený stroj s flexibilním displejem, výkonným čipsetem Snapdragon 8+ Gen 1 a trojitým fotoaparátem. Aktuálně jde o největší konkurenci Samsungu, který své skládačky prodává v Evropě od první generace.

U Honoru, stejně jako u Xiaomi, se moc nehovoří o případném příslušenství (hodinky, sluchátka), ale vyloučit to nelze. Spekulace však často zmiňují možnou premiéru vlajkové řady Magic 5, tedy nástupnické série loňských telefonů Magic 4, které byly představeny v rámci veletrhu MWC 2022.

Realme

Další relativně úspěšná čínská značka na evropském trhu – Realme. S jistotou víme, že tento výrobce představí svou novou vlajkovou loď. Půjde o model GT 3, který byl uveden zkraje února v Číně jakožto GT Neo 5.

Tento přístroj láká na výbavu hodnou vlajkové lodě a také roztodivný svítící čtvereček na zádech. Nicméně jeho hlavní devizou je rekordní rychlé nabíjení s výkonem 240 W. Tímto nekompromisním výkonem dobijete 4600mAh baterii za necelých 10 minut.

OnePlus

OnePlus v Evropě nepatří k největším výrobcům mobilních telefonů, na akci MWC však nechybí nikdy. Vtip je v tom, že firma nedávno uvedla svůj vlajkový model OnePlus 11 i nová sluchátka nebo třeba klávesnici k počítači. Co tedy ukáže na MWC? Spekuluje se, že půjde o speciální konceptuální telefon se svítícími zády. Že by inspirace britskou firmou Nothing?

Tecno

Exotická společnost Tecno vstoupila v loňském roce i na tuzemský trh, proto by byla škoda nezmínit jejich účast na MWC. Víme však jen to, že Tecno bude v Barceloně prezentovat svůj skládací smartphone Phantom V Fold. Ten zatím nebyl globálně uveden, pokud se tedy na MWC objeví, bude to vůbec poprvé.

Huawei

S účastí Huawei na veletrhu MWC 2023 se to má trochu složitě. Firma se na barcelonském výstavišti zcela určitě objeví – co víc, pronajala si dokonce celou jednu halu jen pro sebe. Nicméně neočekává se, že by tam představila jakoukoliv novinku nad rámec toho, co již známe.

Spekulace ohledně představení nové skládačky Mate X3 nebo vlajkové řady Huawei P60 berte s velkou rezervou. Huawei má na evropském trhu problém zaujmout a nedávalo by tak smysl, aby jako první představovala své mobilní novinky tady a až poté v Číně.

Samsung

Se Samsungem je to jednoduché. Již druhý rok v řadě se bude veletrhu účastnit jen „čestně“. To znamená, že neuvede v rámci MWC žádnou novinku. Na svém stánku pouze vystaví únorové debutanty: sérii Galaxy S23 a laptopy Galaxy Book 3.

Motorola

Americká značka nemá pro letošní ročník MWC naplánovanou žádnou velkou premiéru, nelze však vyloučit, že předvede pár novinek tzv. za zavřenými dveřmi. Minimálně by měl být k vidění již uvedený pracovní smartphone Lenovo ThinkPhone, který jsme mohli v minulosti vidět během CES v Las Vegas.

Nokia

Finskou legendu jsme na seznam umístili zcela záměrně – přestože se hovoří o tom, že nebude ukazovat žádný nový telefon ani jiné vyloženě spotřební zařízení. Nokia se v poslední době zaměřuje zejména na technologický vývoj a v tomto odvětví chce jako jedna z prvních firem v Evropě otevřít téma 6G.

