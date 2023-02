Honor Magic 5 si pohorší oproti předchůdci. Rekordy v nabíjení trhat nebude

Vlajkové modely Honor Magic 5 Pro a Ultimate dostanou nižší nabíjecí výkon

Nebudou v tomto ohledu stačit nejen konkurenci, ale i přímému předchůdci

Výkon 66 W by přesto mohl většině lidí dostačovat

Honor by měl koncem měsíce na MWC v Barceloně odhalit novinky z řady Magic 5, a to rovnou čtyři modely. Dvojice nejvybavenějších s přídomky Pro a Ultimate se objevila v dokumentaci čínské certifikační autority 3C, kde na sebe prozradila maximální rychlosti nabíjení. Z nich je patrné, že se Honor ani se svými vlajkovými modely nepustí do závodů v rychlodobíjení. Ty si dokonce oproti předchůdci pohorší.

Stále ještě současná generace totiž disponuje nabíjecím výkonem 100 W, přičemž chystané vlajky nabídnou „pouze“ 66W dobíjení. Ačkoli to není žádná tragédie, jen málokdo by čekal, že telefony v tomto ohledu nebudou stačit nejen konkurenci, ale i přímému předchůdci.

Otázkou zůstává, jak čínský výrobce vyřeší optimalizaci čipsetu Snapdragon 8 Gen 2, který by se měl v chystaných telefonech objevit. Pokud se to podaří, nemusela by ztráta nabíjecího výkonu tolik mrzet, protože zásuvku nebude zapotřebí hledat tak často.