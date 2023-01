Účast na MWC v Barceloně přislíbil i Honor. Jaké novinky představí?

Na veletrhu MWC v Barceloně bude oficiálně vystavovat i Honor

Oznámit by mohl řadu Magic 5, ale také globální dostupnost své skládačky Magic Vs

Podle oficiálního webu eventu MWC potvrdil svou účast také čínský Honor, výrobce zejména mobilních telefonů, ale také další spotřební elektroniky. Okamžitě se začalo spekulovat o tom, co v prosluněné Barceloně představí.

Jako první padají zmínky o sérii telefonů Magic 5, která se má skládat ze základního modelu, Magic 5 Pro a Magic 5 Ultimate. Informací ohledně potenciálních novinek je však velmi málo, anebo jim chybí věrohodnost. Hovoří se pouze o užití nové Snapdragonu 8 Gen 2 a také 50Mpx hlavního fotoaparátu.

Jiné zdroje však spekulují také o tom, že by Honor mohl do Evropy oficiálně nastoupit se svými skládacími telefony. Posledním zástupcem je model Magic Vs, jenž byl na domácím trhu v Číně představen v listopadu loňského roku.

Letošní ročník veletrhu MWC v Barceloně bude probíhat od 27. února do 2. března. Přesný termín eventu společnosti Honor v tuto chvíli neznáme, na akci však budeme přítomni a přineseme vám aktuální informace přímo z místa dění.