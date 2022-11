Honor Magic Vs je nejlehčí skládačka knížkové konstrukce. Má ale i jiné přednosti

Nová skládačka od Honoru zaujme rekordně nízkou hmotností

Disponuje výkonným čipsetem, velkou baterií a silnou sestavu fotoaparátů

Cena v přepočtu startuje na 30 tisících Kč, počítá se s uvedením i na evropském trhu

Honor si na dnešní den naplánoval odhalení svého nového ohebného smartphonu Magic Vs. I když název modelu naznačuje, že se jedná o lehce vylepšený Magic V z jara letošního roku, není to tak úplně pravda. Konstrukce je sice podobná, ovšem ve zbylé výbavě nezůstal kámen na kameni.

Honor Magic Vs: kompletně přepracovaný kloub

Čínský výrobce se chlubí, že právě představená novinka je se svými 261 gramy nejlehčí ohebný smartphone knížkové konstrukce. O pouhý jeden gram více váží Xiaomi Mi Mix Fold 2, který jsme v redakci také testovali. Dalšího konkurenta ztělesňuje Oppo Find N, ovšem u něj váha ukazuje i přes menší obrazovku a celkově menší rozměry o 14 gramů více. Částečně za to může nově navržený pant, u kterého Honor zredukoval počet použitých komponent z původních 92 na pouhé 4. Je zhotoven z materiálů používaných v leteckém a kosmickém průmyslu a má vydržet přes 400 tisíc ohnutí – při frekvenci 100 ohnutí za den to znamená výdrž 10 let.

Honor Magic Vs je i sympaticky tenký – v otevřeném stavu má v pase 6,1 mm, v zavřeném pak 12,9 mm, což činí o téměř 3 mm méně než u Galaxy Z Fold 4 od Samsungu. Na rekordmana Huawei Mate Xs 2 sice horká novinka nemá, ovšem oproti němu se přeci jen jedná o zařízení jiné konstrukce – Huawei ohýbá displej přes vnější hranu, Honor jej zavírá dovnitř, a to téměř bez jakékoliv mezery mezi křídly.

V zavřeném stavu lze právě představenou skládačku používat jako jakýkoliv jiný smartphone. Pak budete odkázáni na vnější 6,45″ OLED s rozlišením 1 080 × 2 560 pixelů (poměr stran 21:9), obnovovací frekvencí až 120 Hz a maximálním jasem 1 200 nitů. Ke konzumaci obsahu ale přímo vybízí ohebný 7,9″ zobrazovač, který se ukrývá uvnitř. Jedná se pochopitelně rovněž o OLED, tentokrát s rozlišením 1 984 × 2 272 pixelů, obnovovací frekvencí až 90 Hz a maximálním jasem 800 nitů. O spekulované podpoře stylusu bohužel nepadla zmínka.

Makro, širokáč i teleobjektiv

Vnitřní displej není nijak narušen selfie kamerkou, tu najdete pouze v otvoru vnějšího panelu. Tvoří ji 16Mpx snímač a optika o světelnosti f/2.45. Sestava na zádech je o poznání univerzálnější, tvoří ji následující fotoaparáty:

54Mpx hlavní se světelností f/1.9

50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.0 a podporou makro režimu

8Mpx s 3× optickým přiblížením a světelností f/2.4

Video lze natáčet v rozlišení až 4K při 60 fps. Honor se navíc u fotografií i videa pyšní softwarovými vylepšeními, které má na svědomí Honor Image Engine využívající podpory umělé inteligence.

Slušný výkon i výdrž

O pohon se stará čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, který se v nejvyšší konfiguraci může opírat o 12 GB RAM. Úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 nebo 512 GB. Paměťové karty podporovány nejsou, stejně tak na těle nenajdete ani 3,5mm sluchátkový port. Výrobce se nicméně chlubí kvalitní hlasitou reprodukcí hudby skrze symetrické duální reproduktory s certifikátem IMAX Enhanced.

Jediným portem je tak USB-C (specifikace USB 3.1 Gen 2), jímž lze vestavěnou duální baterii s celkovou kapacitou 5000 mAh dobíjet výkonem až 66 wattů. Z nuly na sto procent se tak lze dostat za pouhých 46 minut. Bezdrátové nabíjení bohužel podporováno není. Co se týká bezdrátových sítí, máme zde Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC a samozřejmě 5G včetně podpory Dual SIM.

Nad rámec standardní výbavy se Honor pyšní zvýšeným zabezpečením, a to díky duálnímu TEE (Trusted Execution Enviroment), kdy jsou citlivá data ukládána na separátní čip, díky čemuž jsou více anonymizovaná. Operačním systémem je Android 12 obohacený prostředím MagicOS 7.0 s několika úpravami pro větší displej, zejména v oblasti multitaskingu.

Cena a dostupnost

Honor Magic Vs půjde do prodeje ve třech barvách: oranžové, modré a černé. Na čínském trhu bude dostupný od 30. listopadu (předobjednávky odstartují o týden dříve) za následující ceny:

konfigurace 8/256 GB vyjde na 7 499 CNY (asi 30 000 Kč s DPH)

konfigurace 12/256 GB vyjde na 7 999 CNY (asi 32 000 Kč s DPH)

konfigurace 12/512 GB vyjde na 8 999 CNY (asi 36 000 Kč s DPH)

konfigurace 16/512 GB vyjde na 10 888 CNY (asi 43 500 Kč s DPH)

Uvedené české ceny berte pouze jako orientační. I když by se dle oficiálního příslibu měl Honor Magic Vs později prodávat i na evropském trhu, cena zde bude rozhodně vyšší, než jakou ukazuje přepočet. O dostupnosti konkrétně na českém trhu nemáme zatím žádné informace.