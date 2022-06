Vyzkoušeli jsme Huawei Mate Xs 2: nadmíru povedená skládačka, kterou si nekoupíte

Vyzkoušeli jsme nejlepší skládačku od Huawei, ohyb displeje je téměř neviditelný

Novinka je lehčí a menší než předchůdce a k ovládání lze používat též stylus

Zamrzí starší čipset bez podpory 5G a nedostupnost na českém trhu

Čínský gigant Huawei dnes na tiskové konferenci v Istanbulu představil celou řadu novinek pro evropský trh. Kromě notebooků jsme se dočkali odhalení dvou smartphonů modelové řady Nova, tabletu s e-ink displejem, sluchátek FreeBuds Pro 2 a další generace telefonu s ohebným displejem Huawei Mate Xs 2. Pokud jste jásali, že se tato novinka dostane na český trh, musím vás hned v úvodu zklamat. A je to škoda, jelikož se z mého pohledu jedná o jednu z nejzajímavějších „skládaček“, a to nejen po konstrukční stránce, ale i co se výbavy týče.

A i když už Huawei kvůli americkým sankcím nepatří mezi největší výrobce telefonů, Mate Xs 2 je důkazem, že se rozhodně nevzdává a stále se snaží přicházet s novými inovacemi. Zařízení jsem měl možnost používat necelý den a zde jsou mé první dojmy.

Novinka přináší několik vylepšení jak v konstrukci, tak v celkové výbavě. I přes podobné rozměry tělo prošlo zeštíhlovací kúrou, díky které váha klesla ze 300 na 255 gramů. A při používání rozdíl poznáte okamžitě. I když je telefon stále těžší než běžné smartphony, při rozložení rázem získáte poměrně lehký minitablet. Příjemná je také tloušťka – v zavřeném stavu naměříte 11 mm, v rozevřeném pouze 5,4 mm. Vyvážení je perfektní a při používání nemá telefon tendence přepadávat. Pro porovnání přidávám několik srovnávacích snímků se Samsungem Galaxy Z Fold 3.

I když trhu ohebných smartphonů jasně dominuje konstrukce s uzavíráním displeje dovnitř, Huawei jde proti proudu a opět zkouší ohýbání přes vnější hranu. Jen pozor, i v zavřeném stavu je tato konstrukce podstatně náchylnější na poškození, jelikož panel zůstává nechráněný. Při vkládání do kapsy u kalhot bych byl maximálně obezřetný.

Snapdragon 888 bez 5G

Výkon telefonu dodává čipset Snapdragon 888, avšak bez podpory 5G sítí. Operační systém Android 11 (bez Google služeb) je doplněný uživatelskou nadstavbou EMUI 12, v Číně se prodává s Harmony OS. Díky slotu na paměťovou kartu typu NM lze interní paměť rozšířit maximálně o dalších 256 GB. Kapacita akumulátoru činí 4 600 mAh, maximální nabíjecí výkon skrze USB-C je 66 wattů, avšak podpora bezdrátového nabíjení tradičně chybí. Z nuly na 90 % se dokáže dobít za 30 minut.

Velký telefon, malý tablet

AMOLED panel podporuje maximální obnovovací frekvencí 120 Hz, nicméně pro úsporu energie se frekvence adaptuje na to, co se zrovna na obrazovce děje. V rozevřeném stavu má úhlopříčku 7,8″ s rozlišením 2 480 × 2 200 pixelů, poměr stran tak má blízko k čtverci. Po přehnutí vám na přední straně zůstane plocha o velikosti 6,5″ (rozlišení 1 176 × 2 480 pixelů). Samozřejmostí je přítomnost funkce Always-On pro trvalé zobrazování nejdůležitějších informací.

Číňané zapracovali na mechanismu ohebného kloubu i zobrazovači samotném. Překvapilo mě, jak minimálně viditelný je ohyb displeje v rozloženém stavu a jak „vyžehleným“ dojmem působí. Při běžném používání už jej prakticky nemáte šanci postřehnout a nijak vás neruší. Výrobce přidal i speciální polymerovou vrstvu, díky které jej lze ovládat i skrze dotykové pero, které ale není součástí základního balení.

Mate Xs 2 je skvělý fotomobil

V pravém rohu zobrazovače je vidět výřez 10Mpx selfie kamerky. Zadní fotovýbavu v podlouhlém modulu tvoří trojice fotoaparátů. Ten hlavní se pyšní rozlišením 50 Mpx a světelností f/1.8, avšak bez optické stabilizace obrazu. Společnost mu dělá 13Mpx „širokáč“ (0,6×) se světelností f/2.2 a 8Mpx teleobjektiv s 3,5× optickým přiblížením i optickou stabilizací.

Tady se sluší dodat, že jsem pro potřeby testování měl k dispozici vzorek s předprodukční verzí softwaru. I tak mne výsledná kvalita fotek a videa příjemně překvapila. Nejen ve dne, ale i v noci Xs 2 podává skvělé výsledky, a tak směle snese srovnání s nejlepšími fotomobily současnosti. Při focení statických scén lze využít propracovaného nočního režimu. Podrobněji se na fotoaparát zaměříme, jakmile nám do redakce dorazí finální kus.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Video lze nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 nebo 60 snímcích za vteřinu. Kvalita je opět velmi slušná, a to nejen za dobrých světelných podmínek, ale i v noci. Jen škoda chybějící optické stabilizace hlavního fotoaparátu. Zvuk se nahrává ve stereu a k jeho kvalitě nemám žádnou výtku.

Huawei Mate Xs 2: camera test (4K, 60 fps)

Cena a dostupnost

Huawei Mate Xs 2 se od začátku května prodává v domovské Číně. Na evropský trh se dostává nyní za cenu 1 999 eur (přibližně 50 tisíc Kč), nicméně jak jsem psal v úvodu, s uvedením na český (i slovenský) trh se bohužel nepočítá. V případě, že byste si jej skutečně chtěli pořídit, se budete muset spolehnout na nákup ze zahraničí, například Německa.