Jižní Korea připravuje spuštění 6G. Projekt spolkne 10 miliard a hotovo bude za pár let

Jižní Korea chce být mezi prvními zeměmi na světě, které spustí sítě 6. generace

Do celého projektu plánuje vložit přes 10 miliard korun

6G by mohlo například otevřít cestu holografické komunikaci

Bez mobilního internetu si řada lidí už dnes nedokáže představit život. Zatímco pokrytí sítěmi 5. generace aktuálně probíhá na většině míst nejen v České republice, ve východní Asii už myslí na budoucnost. V Jižní Koreji dokonce již plánují spuštění sítí 6. generace, alespoň podle prohlášení tamního ministerstva vědy a informačních technologií.

Jihokorejská vláda postupně zadává pobídky místním společnostem, aby začaly vyrábět potřebné součástky a technologie pro výzkum a nasazení 6G. Zároveň s tím by asijská země ráda posílila dodavatelské řetězce, aby výstavbě nové generace mobilní sítě nic nebránilo. Celý projekt byl vyčíslen na 625,3 miliard wonů (cca 10,6 miliard korun).

Jižní Korea doufá, že by svou aktivitou mohla začít uvádět sítě šesté generace do praxe už okolo roku 2028. Zároveň by čtvrtá největší asijská ekonomika ráda rozšířila své množství patentů týkající se mobilních sítí – v loňském roce například držela 25,9 procent patentů týkajících se 5G, přičemž sousední Čína jich na svém kontě měla 26,8 %. Sítě 6G by v budoucnu mohly otevřít dveře novým technologiím, jako je například komunikace skrze hologramy.