Víme, kolik bude stát Lenovo ThinkPhone. V některých zemích půjde do běžného prodeje

Společnost Lenovo na nedávnem veletrhu CES představila ThinkPhone, jehož design je inspirován legendárními notebooky ThinkPad. Čínský výrobce chce s tímto telefonem zaútočit především na firemní zákazníky, ovšem dostat by se měl i na pulty běžných obchodů. Kolik bude stát?

Motorola/Lenovo will happily sell you a ThinkPhone as a non-business customer in certain countries, which will set you back 999 Euros. (8/256GB) available from the end of January at some electronics retailers. Was only going to be available as part of corp service contracts. pic.twitter.com/jGCF72YN5U

— Roland Quandt (@rquandt) January 13, 2023