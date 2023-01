Lenovo ThinkPhone je ultimátní pracovní nástroj. Výkonu má na rozdávání

Lenovo ThinkPhone chce být první volbou každého manažera

Design má konzervativní, parametry ale špičkové

Jednou z hlavních předností je software a příkladná spolupráce s ThinkPady

Lenovo je u nás známé především pro své notebooky, avšak dříve se nevyhýbalo ani mobilnímu byznysu. Ten pod svá křídla částečně převzala Motorola, kterou Lenovo v lednu 2014 koupilo od Googlu. Nyní se značka vrací v plné síle a na pomoc si vzala jeden ze svých nejcennějších brandů. Smartphone, který si celým jménem říká Lenovo ThinkPhone by Motorola, chce dobýt především firemní prostředí, ale dostupný bude i pro běžné smrtelníky. Co nabídne?

Decentní vzhled a špičkové parametry

Lenovo ThinkPhone je po designové stránce spíše usedlým zařízením, což ale v korporátní sféře rozhodně není na škodu. Decentní vroubkování na zádech z aramidových vláken, rám z leteckého hliníku a nakřivené logo v pravém spodním rohu přímo odkazuje na pracovní notebooky ThinkPad, které patří mezi nejoblíbenější laptopy na světě. Potěší také tenké a symetrické rámečky okolo displeje či červené programovatelné tlačítko. To vše se nachází v těle o rozměrech 158,7 × 74,3 × 8,2 milimetru a hmotnosti 188 gramů.

Přední straně dominuje 6,6“ POLED panel s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů (jemnost 395 ppi), obnovovací frekvencí 144 Hz, poměrem stran 20:9, HDR10+ a ochranou Gorilla Glass Victus. Za ním se nachází čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 GB RAM a 128/256/512 GB vnitřního úložiště. Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, všechny relevantní geolokační systémy, stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP68 a MIL STD 810H, NFC, USB-C či podpora sítí 5. generace.

Software jako jedna z hlavních předností

Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh a šlechtí ji podpora 68W TurboPower drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Operační systém je pochopitelně Android 13, který Lenovo obohatilo o řadu aplikací a funkcí určených pro práci, jako je kupříkladu ochrana ThinkShield a Moto Threat Defense nebo dálková správa zařízení Zero Touch, Moto OEMConfig a Moto Device Manager.

Ze softwarových vychytávek nechybí ani Ready For od Motoroly (desktopové rozhraní à la Samsung DeX). To Lenovo obohatilo o Think 2 Think, které má za úkol vylepšit propojení telefonu s notebooky ThinkPad. K dispozici je například instantní propojení telefonu a počítače skrze Wi-Fi, jednotná schránka a notifikace, snadné kopírování souborů mezi zařízeními, streamování aplikací, rychlý hotspot či možnost využít telefon jako webkameru.

Zapomenout nesmíme ani na fotoschopnosti. Zatímco na přední straně najdeme 32Mpx selfie kameru s clonou f/2.45, na té zadní své místo našly tyto fotoaparáty:

hlavní s rozlišením 50 Mpx, velikostí senzoru 1/1,5″, clonou f/1.8, velikostí pixelů 1 μm, PDAF a optickou stabilizací obrazu

širokoúhlý s rozlišením 13 Mpx, úhlem záběru 120°, možností pořizovat makro snímky, clonou f/2.2 a velikostí pixelů 1,12 μm

blíže nespecifikovaný hloubkový

Cena a dostupnost

Lenovo ThinkPhone by Motorola bude dostupný pouze v jedné barevné variantě Carbon Black, a to na globálních trzích včetně toho evropského. O tom, jestli se ThinkPhone podívá také do Česka a za jakou cenu bude k dispozici, nemáme prozatím žádné informace.