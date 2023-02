Tecno plánuje vlastní skládačku. Má se Samsung obávat?

V segmentu ohebných smartphonů brzy přibyde nový vyzyvatel

Tecno Phantom Vision V se objevil na prvních snímcích

Oficiálně představen by měl být koncem února

Trh s ohebnými telefony začíná být čím dál tím lukrativnější a kromě Samsungu se do vlastních skládaček pouští také Motorola, Huawei či Xiaomi. Podle snímků, které nyní kolují internetem to ovšem vypadá, že by se do tohoto vcelku exkluzivního společenství výrobců rád přidal také čínský výrobce Tecno, který si pomalu dělá jméno také v našich končinách.

Už minulý měsíc se spekulovalo o ohebném zařízení ve stylu Galaxy Z Fold, na kterém má Tecno pracovat. Zatímco dříve se mluvilo především o konceptu zařízení, nyní se objevil pravděpodobně funkční prototyp. To by znamenalo, že Tecno Phantom Vision V, jak se koncept nazývá, nemá tak daleko do finální produkce.

TECNO PHANTOM Vision V The Rollable Large Screen Phone Concept

Watch this video on YouTube

Z fotografií lze vypozorovat vysoký a úzký design, který se blíží více Foldu od Samsungu než například Oppu Find N. Ve vnějším displeji se nachází malý průstřel pro selfie kameru, na protější straně je poté rozměrný modul se třemi fotoaparáty a LED bleskem. Pokud jsou informace o datu vydání pravdivé, mohlo by Tecno odhalit svou skládačku už tento měsíc, přičemž konkrétně se spekuluje o 28. únoru.