Levné Xiaomi 13 Lite uniká na prvním videu. Globální premiéra proběhne na MWC

Čínské Xiaomi se již na konci měsíce února chystá v Evropě předvést svou řadu Xiaomi 13. Stane se tak na barcelonském veletrhu MWC a mělo by jít o tři telefony: Xiaomi 13, 13 Pro a 13 Lite. Teď se budeme věnovat tomu poslednímu. Jeho poznávacím znamením je výřez ve stylu iPhonu 14 Pro.

Lovec úniků @Sudhanshu1414 zveřejnil na Twitteru video, kde Xiaomi 13 Lite krátce ukazuje i s prodejním balením. Smartphone ihned zaujme displejem – po stranách ho má lehce zahnutý a v horní části se nachází protáhlý pilulkovitý průstřel, celkem dost podobný Dynamickému ostrovu, který představil vloni na podzim konkurenční Apple.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing.

Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅

-6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023