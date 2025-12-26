Mobil, který bude chtít každý: Xiaomi 17 Ultra ukazuje konkurenci záda

- Xiaomi 17 Ultra je adept na nejlepší fotomobil na trhu
- Telefon láká na unikátní sestavu fotoaparátů schopnou plynule a bezztrátově zoomovat
- Speciální Leica edice k tomuto účelu dokonce nabízí mechanický otočný prstenec
- Telefon se začíná prodávat v Číně za cenu okolo 25 tisíc korun
Společnost Xiaomi se loučí se stávajícím rokem ve velkém stylu. Ve své domovině představila smartphone Xiaomi 17 Ultra, který představuje to nejlepší, co aktuálně v portfoliu čínského výrobce najdete. Přestože od premiéry předchozího modelu Xiaomi 15 Ultra uplynulo pouhých 9 měsíců, rozhodně nelze hovořit o nudném mezigeneračním upgradu – čerstvá novinka totiž přináší několik zajímavých nápadů, které nemají ve světě smartphonů obdoby.
Xiaomi 17 Ultra: tenčí a s plochým displejem
Na první pohled vypadá Xiaomi 17 Ultra totožně jako jeho předchůdce, ovšem nenechte se zmýlit – je zde několik vylepšení, které novější model činí zajímavějším. Smartphone mezigeneračně zhubnul, v pase má 8,29 mm, což z něj činí nejtenčí „Ultru“, kterou kdy Xiaomi vyrobilo. I přesto je to ale pořádný kus telefonu, což podtrhuje hmotnost 223,4 gramů.
V Xiaomi si alespoň pohráli s konstrukcí, která má zajistit příjemnější a jistější držení – telefon má výše posazený modul fotoaparátu a mírně zakřivené hliníkové boky. Jako vždy potěší zvýšená odolnost, která je v tomto případě označená krytím IP66, IP68 a IP69. Telefon bude nabízen ve čtyřech barevných variantách – bílé, černé, fialové a „hvězdně“ zelené, přičemž poslední jmenovaná verze láká na perleťové odlesky připomínající záři hvězd.
Novinkou Xiaomi 17 Ultra je plochý displej, jeho předchůdci měli obrazovku vždy zakřivenou. Jedná se o 6,9″ OLED panel s 2K rozlišením, variabilní obnovovací frekvencí 1-120 Hz, špičkovým jasem až 3 500 nitů a podporou 12bitové barevné hloubky.
Díky nové technologii HyperRGB má tato obrazovka nižší spotřebu než konkurenční 1,5K zobrazovače. Součástí displeje je rovněž ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez obsahující 50Mpx selfie kamerku.
Plynulý zoom a speciální čočky
Hlavním prodejním artiklem tohoto telefonu bude bezesporu hlavní fotoaparát na zádech. Oproti Xiaomi 17 Pro jsme sice přišli o sekundární displej, zato však dostáváme ještě silnější fotovýbavu, která vychází z rozšířeného partnerství se společností Leica. Zatímco dosud obě společnosti „pouze“ spolupracovali ve výzkumu a vývoji, od tohoto modelu již vyvíjí nové technologie společně od počátku.
Xiaomi 17 Ultra obsahuje univerzální sestavu fotoaparátů, které najdou uplatnění v každé situaci:
- 50Mpx hlavní (1″ snímač Light Fusion 1050L), s optickou stabilizací a světelností f/1.67
- 50Mpx širokoúhlý se záběrem 115°, světelností f/2.2 a podporou makro fotografie od 5 cm
- 200Mpx periskopický (1/1,4″ snímač HPE) s optickou stabilizací a plynulým zoomem (3,2 – 4,3×) i clonou (f/2.39 – f/2.96)
Xiaomi a Leica se chlubí speciálními technologiemi, které mají posunout mobilní fotografii o značný krok dál. Unikátní je zejména teleobjektiv, který je postaven ze tří skupin precizně sladěných objektivů, které se vzájemně pohybují a dovolují plynulý zoom mezi ekvivalentními ohniskovými vzdálenostmi 75-100 mm.
Fotoaparát v celém rozsahu přiblížení využívá celou plochu 1/1,4″ snímače a dovoluje fotografovat v plném rozlišení 200 Mpx. Součástí teleobjektivu jsou tři zakázkové skleněné čočky, které snižují chromatickou aberaci – díky tomu tento telefon jako vůbec první získal certifikaci Leica APO.
Speciální Leica edice s otočným „objektivem“
Pokud chcete z fotoaparátů „vymáčknout“ opravdu maximum, určitě vás zaujme speciální varianta Xiaomi 17 Ultra by Leica. Ta je jednak vyvedená v odlišném designu s vroubkovanými boky a částečně koženými zády, jejím hlavním benefitem je otočný „objektiv“ umožňující plynulou změnu ostření, úrovně přiblížení nebo vyvážení bílé.
Pochopitelně se nejedná o opravdový objektiv, ale o otočný kovový prstenec obepínající modul s fotoaparáty, který podpírá 20 vysoce pevných kuličkových ložisek a inertní optický snímač posunu (s přesností 0,03 mm).
Leica této speciální variantě dopřála i speciální styly, díky kterým výsledné fotografie připomínají snímky legendárních fotoaparátů. Tato edice navíc disponuje bezpečnostním čipem, který dokáže každou fotografii digitálně podepsat a ochránit tak její pravost.
Speciální edice od Leica obsahuje i bonusový obsah v balení – krytku objektivu, šňůrku na krk, magnetické pouzdro a čistící hadřík.
Vysoký výkon a dlouhá výdrž
Xiaomi 17 Ultra pohání 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy to nejvýkonnější, co mají výrobci smartphonů s Androidem k dispozici. Čip je spárován s 12 nebo 16 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 512 GB a 1 TB. Čtečka paměťových karet chybí, k dispozici jsou nicméně dva sloty na SIM karty. Telefon podporuje bezdrátové standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a NFC, třešničkou na dortu je pak infraport a podpora satelitní komunikace.
Energii telefonu dodává obří akumulátor s kapacitou 6 800 mAh, který lze dobíjet jak kabelem (až 90 wattů), tak i bezdrátově (až 50 wattů). Podporováno je i reverzní bezdrátové dobíjení.
Ceny a dostupnost
Xiaomi 17 Ultra půjde do prodeje již 27. prosince, avšak zatím pouze v domovské Číně. Ceny jsou stanovené následovně:
|Model
|Paměť
|Cena a CNY
|Cena v CZK
|Xiaomi 17 Ultra
|12/512 GB
|6 999 CNY
|asi 24 900 korun s DPH
|Xiaomi 17 Ultra
|16/512 GB
|7 499 CNY
|asi 26 700 korun s DPH
|Xiaomi 17 Ultra
|16 GB/1 TB
|8 499 CNY
|asi 30 300 korun s DPH
|Xiaomi 17 Ultra by Leica
|16/512 GB
|7 999 CNY
|asi 28 800 korun s DPH
|Xiaomi 17 Ultra by Leica
|16 GB/1 TB
|8 999 CNY
|asi 32 100 korun s DPH
Evropská premiéra tohoto telefonu by měla proběhnout někdy v březnu letošního roku, poté by se měl objevit i na pultech českých a slovenských obchodů.
Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?
Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik:
- Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.
- V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.
- Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.
- Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.
- Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.
- V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.
- V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.