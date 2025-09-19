TOPlist

Máte nový iPhone 17? Tohle byste určitě měli udělat jako první

Jakub Fišer
Jakub Fišer 19. 9. 10:00
Celá rodina iPhonů 17
  • Dnes, v den startu prodejů nových iPhonů 17, vypustil Apple finální aktualizaci iOS 26
  • Jestliže si přinesete domů nový iPhone, měli byste jej updatovat na verzi buildu 23A345

Pokud si dnes nebo v příštích dnech donesete domů z obchodu nový iPhone 17, iPhone 17 Pro nebo snad tenoučký iPhone Air, na prvním místě byste měli provést klíčovou aktualizaci na iOS 26. Novinky pochopitelně nabízí iOS 26 v základu, nicméně dnes – tedy v den, kdy startují prodeje – dorazil klíčový update, který důrazně doporučujeme nainstalovat.

Aktualizuje svůj nový iPhone 17

Zahrajeme si trochu hru s čísly. Když si domů přinesete nový iPhone 17, pravděpodobně poběží na původní verzi iOS 26 23A330. To je starší build nejnovějšího systému, který neodpovídá úrovni finální verze iOS 26, která byla vypuštěna v pondělí 15. září. Ta nese označení 23A341.



Celá rodina iPhone 17: zleva iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air



Nicméně tím hlavním sdělením je, že v pátek 19. září, kdy nové iPhony vstupují do prodeje, vychází primárně pro hlavní čtyřku nových iPhonů úplně nová instance iOS 26, která nese označení 23A345. A přesně tu byste na svůj nejnovější iPhone 17, 17 Pro (Max) nebo Air měli co nejdříve nainstalovat. U samotné aktualizace Apple neuvádí, jaké novinky či opravy obsahuje, nicméně tradiční „day 1“ update (aktualizace v den startu prodeje) pravděpodobně uvádí váš telefon do stavu, ve kterém byste jej měli používatiOS 26 build 23A345

Jakmile si tedy přinesete domů nebo do práce nejnovější iPhone 17, nezapomeňte hned provést klíčovou aktualizaci. Stačí přejít do Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru a zde stáhněte update. Pokud už vám zařízení žádnou aktualizaci nenabízí, zkontrolujte v Nastavení –> Obecné –> Informace –> Verze iOS, že běžíte na nejnovějším buildu 23A345.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

