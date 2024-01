Majitele iPhone 15 Pro trápí děsivá konstrukční vada. Patříte mezi ně?

iPhone 15 Pro čelí své první velké kontroverzi

Někteří uživatelé si stěžují, že se jim odlepuje zadní krycí sklo

Podle všeho se zdá, že tento problém trápí jen minoritu majitelů

iPhone 15 Pro je na trhu teprve chvíli, ale jak už to tak u produktů od Applu bývá, nejeden náročný uživatel na něm hledá chyby, kde se dá. Těm se podle všeho nevyhnuly ani některá zařízení, která dle uživatelů na Redditu trpí zvláštní konstrukční vadou – zadní krycí sklo se údajně samo od sebe odlepuje a drolí. Zatím to ale vypadá, že tato konstrukční chyba postihuje jen malé procento uživatelů a nejedná se o široký problém.

Zadní kryt iPhonu 15 Pro se některým uživatelům odlupuje

Podle informací z Redditu si někteří uživatelé začali všímat, že okraje jejich iPhonu mají jakési „lepidlo, které se odlupuje podél okraje zadní strany“. Tvrdí, že používali pouzdro Rhinoshield Mod NX, ale nemohli si používání tohoto pouzdra s touto závadou spojit. „Mám pocit, jako by celá zadní strana byla samolepkou, která se chystá odlepit,“ napsali někteří majitelé iPhonu 15 Pro. V dalším komentáři se píše: „Na okrajích je spousta černé hmoty.“ Uživatel si toho všiml, protože pouzdro právě vyčistil. Vzhledem k tomu, že zadní krycí skla jsou v rámci moderních chytrých telefonů de facto všechna lepená, nejedná se o nikterak přelomové zjištění.

Někteří uživatelé poznamenali, že pokud se jiným lidem jejich modely iPhone 15 Pro odlupují, měli by se vyvarovat jakéhokoli kontaktu s tekutinou, aby předešli dalšímu problému. Vzhledem k tomu, že Apple změnil způsob opravy zadního skla iPhonu 15 Pro, jeden z uživatelů Redditu poznamenal, že by to mohlo s problémem souviset. Dříve se u iPhonu 14 Pro musel v případě poškození zadního skla vyměnit celý přístroj. U nových telefonů je možné vyměnit pouze zadní sklo.

Ačkoli se zdá, že tento problém se netýká běžných modelů iPhone 14, které byly prvními iPhony, jež dostaly snadno opravitelný zadní kryt, zdá se, že tato závada zatím není široce rozšířená. Pokud se vám iPhone 15 Pro také odlepuje, obraťte se v rámci záruky na svého prodejce.