iPhone 15 Pro by klidně mohl nahradit počítač. Jen kdyby Apple chtěl…

Jednou z nejvýraznějších novinek letošních iPhonů je nahrazení původního Lightning portu za univerzální USB-C. Výhoda tohoto portu tkví nejen v jeho rozšířenosti, ale i v jeho schopnostech – dokáže totiž přenášet energii, data i obraz. Díky tomu se iPhonům otevírá spousta nových příležitostí, a kdyby Apple chtěl, mohlo by jich být ještě mnohem více.

Z USB-C umí více „vymáčknout“ dražší iPhony 15 Pro a 15 Pro Max, neboť v nich tento port operuje ve specifikaci USB 3 (respektive USB 3.2 Gen 1), která disponuje vyšší datovou propustností. Díky tomu si jejich majitelé mohou rychleji přenášet data mezi telefonem a počítačem, dokonce lze z iPhonů Pro natáčet a ukládat video přímo na externí úložiště. Uživatel Twitteru s nickem exDeveloper se rozhodl s novým iPhonem 15 Pro vyzkoušet něco, s čím Apple nepočítal – proměnit jej v kapesní počítač.

iPhone 15 Pro + Studio Display + infiniteX2P Studio Demo.

Use your iPhone 15 Pro as a desktop computer.

Not everything is perfect. If I figure out a way to line up the iX2P mouse cursor and iOS cursor, it's not far from being done. pic.twitter.com/lEmUyVvJ0D

—  exDeveloper (@iOS_App_Dev) September 23, 2023